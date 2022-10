Le propriétaire furieux déchire le client au sujet des réclamations que le personnel était assis et que des sous-bocks étaient laissés par terre

Un invité d’un pub du North Staffordshire a eu droit à une brutale gifle lorsqu’il a laissé une critique désobligeante sur TripAdvisor.

Le propriétaire furieux a déchiré les clients après avoir laissé une critique pour le pub Travelers Rest dans le village de Stanley près d’Endon, qui a une cote de quatre étoiles sur le site.

Le pub Travellers Rest est situé dans le village de Stanley, près d’Endon Crédit : BPM

Le restaurant du lieu est classé 14e dans la région de Stoke-on-Trent, mais un client a laissé une critique négative après avoir affirmé avoir vu le personnel s’asseoir pendant sa pause.

Alors que le client s’est également plaint que des sous-bocks étaient sur le sol, il a critiqué la nourriture malgré les critiques positives précédentes.

Après avoir ouvert avec le titre “le roi est mort, vive le roi”, l’invité a écrit : “Nous utilisons l’endroit depuis de nombreuses années et, que des éloges pour la direction générale et les normes élevées.

“Nous sommes arrivés et avons été étonnés qu’une seule autre table ait été prise pour la nourriture; les” buveurs après le travail “étaient visiblement absents. J’ai été quelque peu surpris de trouver les cuisiniers et le lavage des casseroles, socialisant” devant la maison “derrière le bar, plusieurs occasions.

“Des sous-bocks sur le sol, supposez à partir de l’heure du déjeuner ; le menu couvert de taches de boissons séchées. Lorsque la nourriture est apparue, que nous avons goûtée à plusieurs reprises, elle était fade et de mauvaise qualité.

“Quel dommage de voir un tel pub/restaurant tomber dans un tel déclin. Allez, commencez à le gérer pour qu’il revienne à des normes presque irréprochables. Vous ne pouvez pas déléguer la “responsabilité”.”

Cependant, la direction du pub n’a pas été impressionnée par l’examen et a émis une réponse cinglante à l’examen.

Ils ont critiqué le jibe à propos du «roi», un surnom du propriétaire, comme étant de «mauvais goût» car la critique a été publiée la semaine où la défunte reine est décédée.

Sur les sous-bocks par terre, le pub a déclaré: “Nos excuses pour les sous-bocks par terre. Cependant, ceux-ci ont peut-être été renversés par un client et la façon dont vous avez réussi à en déduire qu’ils étaient allongés là depuis l’heure du déjeuner est incroyable .”

Sur la question du personnel prenant une boisson non alcoolisée dans le pub principal, le propriétaire a déclaré : “Le personnel a le droit d’avoir une boisson non alcoolisée [drink] pendant leur quart de travail. Comme vous le savez, il fait très chaud de temps en temps, surtout autour des FOURS !”

Ils ont ajouté que s’ils étaient un client régulier, comme ils l’ont dit, ils auraient pu parler à «The King» de leurs problèmes et cela aurait pu être résolu.

Cependant, ils ont souligné qu’ils ne pouvaient rien faire pour remédier au problème s’ils ne se plaignaient que par la suite sur TripAdvisor.

Le propriétaire a remis en question l’avis en disant : “En regardant vos autres avis, je remarque que vous semblez aimer vous plaindre. La prochaine fois que vous visiterez un établissement et d’après vos commentaires, il semble que ce ne sera pas le nôtre, s’il vous plaît, si vous aimez votre repas, essayez de leur donner une bonne critique.”

Le Travellers Rest a une note de quatre étoiles sur TripAdvisor, avec 244 des 435 avis au moment de la rédaction étant cinq étoiles et 91 quatre étoiles. D’autres invités ont fait l’éloge de la nourriture – une sélection de plats de pub traditionnels comprenant des tartes, des steaks, ainsi qu’un certain nombre d’options végétariennes et végétaliennes – et du service.

L’un d’eux a écrit: “Nous avons passé un bon repas avec un ami. La nourriture était délicieuse, surtout les frites. Le personnel était très sympathique et nous a très bien accueillis. Un vrai bijou de pub. Si vous n’êtes pas allé, vous manquez une belle expérience.”

Un autre a fait l’éloge de Pie Night: “Pie Night est un repas exceptionnel, d’un si bon rapport qualité-prix et d’une nourriture de bonne qualité. Beaucoup pour les plus gros appétits et un bon choix de tarte. Nous avions un steak et du fromage bleu, c’était magnifique avec une belle pâte brisée.

“Le service était bon, avec beaucoup de personnel à portée de main, une nécessité car il y a beaucoup de monde.”