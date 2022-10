Le propriétaire fait des efforts EXTRÊMES pour effrayer les farceurs de couvrir sa maison de toilettes – et finit par être arrêté

Un propriétaire FURIEUX a tiré un lance-flammes pour effrayer les farceurs qui voulaient couvrir sa maison de toilettes, disent les flics.

Cinq écoliers auraient été forcés de sortir de leur voiture par trois hommes – dont un brandissant l’engin enflammé – qui leur auraient ordonné de s’agenouiller par terre.

Les adolescents ont dit qu’un homme brandissait un lance-flammes

Les hommes ont accusé les jeunes d’avoir jeté des rouleaux de toilettes dans les maisons Crédit : YouTube/Actualités VRAL

Selon les flics, les jeunes du lycée Baraboo dans le Wisconsin, aux États-Unis, roulaient en Jeep lorsqu’ils ont été dépassés par le trio.

Il est allégué que l’un des hommes, nommé par la police sous le nom de John A Kolar, a tiré un lance-flammes en l’air, laissant les garçons terrifiés.

Ils ont atteint une impasse et ont fait demi-tour, mais alors qu’ils redescendaient la rue, Kolar a de nouveau déclenché l’appareil, selon la police.

Les deux autres hommes, William D. Bowden et James J Langkemp, se seraient alors placés devant la voiture et leur auraient dit de s’arrêter.

Ils auraient ensuite sorti les garçons de la voiture et leur auraient dit de s’agenouiller.

L’un des garçons a déclaré aux médias locaux: “Nous venons de tourner au coin de la rue et le mec était là avec un lance-flammes, puis nous avons tous paniqué.”

Kolar s’est alors tenu au-dessus du jeune avec le lance-flammes, qui avait des flammes de « deux pieds » de long qui en sortaient tandis que les deux autres gars procédaient à une « arrestation par un citoyen », est-il allégué.

Un rapport de police a déclaré que les étudiants “ont décrit la flamme comme étant assez grande et qu’elle éclairait la moitié de la route”.

Dans un clip, on pouvait entendre Kolar et Bowden crier “éteignez le putain de moteur maintenant” et “mettez les putains de clés là où il vous a dit de les mettre, putain de putain”.

Kolar a déclaré aux flics qu’il y avait eu un certain nombre “d’activités malveillantes” dans le quartier dans les jours qui ont précédé l’incident du 5 octobre.

Lorsque la police a demandé à Kolar pourquoi il avait brandi un lance-flammes, il “a hésité et a dit qu’il ne savait pas”.

Le département de police de Baraboo a déclaré que les trois hommes avaient été arrêtés pour atteinte imprudente au deuxième degré à la sécurité, conduite désordonnée et faux emprisonnement.

Bowden et Langkemp ont été libérés avec les accusations abandonnées.

Mais Kolar a été accusé de conduite désordonnée et doit comparaître devant le tribunal le 2 novembre.