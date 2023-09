Le propriétaire fait avancer Swift Hardware | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — Alors que les ouvriers du bâtiment se déplacent dans le sous-sol de Swift Hardware pour préparer son prochain saut, la propriétaire Marilyn Swift se tient dans l’ancien bureau de son père au rez-de-chaussée, réfléchissant au chemin parcouru par elle et l’entreprise.

Swift est devenue la première femme propriétaire au cours des 154 ans d’histoire du magasin en 2010, après le décès de son père Paul. Elle a racheté l’entreprise à la fiducie familiale.

« Il fallait faire quelque chose » dit-elle. « (Mon frère) Jack voulait prendre sa retraite, alors il a dit : « Qu’allez-vous faire du magasin, administrateur ? Et j’ai dit : « Eh bien, je suppose que je vais venir le gérer. »

Elle avait eu de l’expérience avec le magasin, dirigeant le rayon Toyland pendant un an lorsqu’elle était adolescente, puis travaillant au magasin pendant un an et demi après être retournée dans le Michigan après 20 ans de vie dans le sud.

En tant qu’étudiante au Savannah (Géorgie) College of Art and Design, elle avait également suivi des cours de commerce.

« Même dans le monde de l’art, il faut aussi avoir une certaine expérience en affaires », dit-elle.

Elle avait fusionné l’art et les affaires depuis des décennies lorsqu’elle a repris Swift Hardware. Elle dirigeait une entreprise de vitraux, d’abord dans le sud, puis à Houghton, où elle a ouvert Marilyn’s Stained Glass.

Pour la plupart, elle se lançait à l’aveuglette dans le secteur du matériel informatique. À l’époque, le magasin était affilié à True Value, qui offrait une formation aux nouveaux propriétaires d’entreprise, souvent issus de la famille. Elle a également suivi des cours de plomberie et de chauffage, lui permettant ainsi de conseiller les bricoleurs.

« Ils viennent et disent : ‘J’ai ce truc, et il doit aller avec ce truc’, parce qu’ils ne connaissent pas les mots, donc il faut essayer de comprendre ce que veut un client et quels sont ses besoins. », dit-elle. « Il s’agit de résoudre un problème, et c’est l’essence même du matériel. »

L’une des premières tâches de Swift consistait à constituer l’inventaire du magasin, qui était devenu clairsemé.

« C’était un peu étriqué ici, et je savais qu’on ne peut pas vendre à partir d’un chariot vide », dit-elle.

Elle a également diversifié la gamme de produits du magasin.

« J’ai remarqué que c’était toujours l’homme dans le magasin, et j’ai remarqué qu’il y avait une femme et des enfants, et qu’ils étaient dans la voiture », dit-elle. «Et j’ai dit: ‘Je veux que toute la famille soit ici.’»

Swift a réintroduit la section Toyland pour les enfants et la section cadeaux pour les femmes. À l’époque, il n’y avait aucune autre boutique de cadeaux dans le centre-ville de Houghton, a-t-elle déclaré. Elle a commencé à en faire une spécialité, en apportant des articles scandinaves et en participant à des salons professionnels.

Swift a déclaré que la chose la plus gratifiante dans la gestion du magasin est la joie des clients de le voir renaître.

« Je travaille sur le terrain, je commande des trucs pour les gens et ils résolvent leurs problèmes », dit-elle. « C’est un sentiment vraiment agréable de pouvoir aider quelqu’un. »

Au plus fort de la pandémie de COVID, elle a pris un congé sabbatique et a effectué un voyage en camping-car à travers le pays. Il y a eu la pression de faire face à la pandémie, qui a enchevêtré les chaînes d’approvisionnement. Il y a aussi eu le décès de son mari, survenu au même moment.

Elle a répandu les cendres de son mari lors d’une randonnée dans l’Ouest et lors d’une visite au cimetière national d’Arlington. Elle est restée chez des amis à Key West et a vu Willie Nelson à St. Augustine. Elle est même allée à un salon de quincaillerie à la Nouvelle-Orléans, ce qui lui a permis de vivre le Mardi Gras.

Le voyage lui a permis de tourner la page, a déclaré Swift. Et elle a été rassurée que le magasin survivrait quoi qu’il arrive, grâce à la qualité des personnes qui y travaillent.

« Les spécialistes du matériel informatique forment un groupe assez intéressant » dit-elle. « Ce sont juste des gens bons, en bonne santé et qui travaillent dur… J’ai la chance de naître dans cette famille et d’avoir l’opportunité de diriger ce magasin. »

Un autre ajustement important a été le démontage du parking de Lakeshore Drive, où de nombreux clients de Swift s’étaient garés et étaient entrés par l’arrière.

Ce fut un coup dur, a déclaré Swift. Mais elle résolut bientôt de « Prends toute mon énergie et essaie de trouver des choses positives que je peux faire. »

Le magasin ajoutera une deuxième entrée sur Shelden Avenue. Et le plus grand changement est que Swift rénove le rez-de-chaussée, qui deviendra le « Porte d’accès à Shelden Avenue. »

Inspirée par les vitrines du grand magasin Vertin qui se trouvaient dans l’espace lorsqu’elle était enfant, Swift réorganise le rez-de-chaussée pour faire tourner les têtes du public captif.

« Ils se dirigent vers Shelden Avenue et vont voir dans la quincaillerie des choses qu’ils n’ont jamais vues auparavant », dit-elle. « Parce que s’ils ne les cherchaient pas, ils ne sauraient pas que nous avons des chauffe-eau, des broyeurs à déchets ou des vanités. Mais s’ils marchent, ils les verront. Et je veux faire une très belle exposition de tout.

Swift est reconnaissant d’avoir l’opportunité de gérer le magasin et de le faire avancer.

« C’est drôle, parce que mon père était un peu démodé » dit-elle. « Il n’aurait jamais pensé qu’une femme dirigerait sa quincaillerie. Je sais que. Il ne voulait même pas de femmes au Rotary. Mais il serait très fier de moi. Ses amis viennent me dire ça. Ils me disent : « Oh, ton père aurait adoré ça, ce que tu as fait avec le magasin. »







