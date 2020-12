L’éclosion de COVID-19[feminine et le verrouillage qui a suivi a eu un impact négatif sur les revenus de nombreuses personnes. Comme les activités commerciales ont été interrompues pendant un certain temps, de nombreuses entreprises ont mis en œuvre des réductions de salaire ou licencié certains de leurs employés. Alors que les gouvernements du monde entier assouplissent COVID-19[feminine restrictions liées, l’économie revient sur la bonne voie. Cependant, un nombre important de personnes ont encore du mal à joindre les deux bouts alors que leurs revenus ont fortement diminué.

Au milieu de tout cela, des histoires de gentillesse remplissent souvent les gens d’espoir, leur faisant réaliser que le monde est encore meilleur. Une telle histoire a récemment fait surface. Un propriétaire a fait la fête de son locataire à Noël en annulant la moitié de son loyer pour janvier.

Dans une note de Noël, le propriétaire a informé le locataire qu’il retire 50 pour cent du loyer pour le mois suivant. Fois maintenant a partagé la photo de la note. Il lit: «Chris, j’ai pensé que le meilleur cadeau du Père Noël pour vous serait de retirer la moitié du loyer de janvier. Alors payez simplement 440 $ à la fin de ce mois. » Le propriétaire a laissé tomber le billet à travers la porte du locataire.

Chris avait du mal à gagner assez d’argent pour payer son loyer ou fêter Noël. En regardant son sort, son propriétaire a décidé de devenir son père Noël.

Il n’y a pas de pénurie de personnes aimables dans ce monde. Il existe plusieurs exemples de ce type qui incitent les gens à faire du bien aux autres. Récemment, un homme gentil a aidé le personnel d’un restaurant à célébrer Noël en donnant une énorme somme d’argent comme pourboire. L’incident a eu lieu dans l’Ohio. L’homme a visité un restaurant, où il a laissé un pourboire de 5 600 $ (environ Rs 4,15 000) pour l’ensemble du personnel.

Le restaurant emploie 28 personnes et le jour où l’homme l’a visité, certains employés étaient en congé. Mais, l’homme a veillé à ce que chaque membre du personnel reçoive sa part. Le restaurant ayant du mal à rester à flot, son propriétaire n’a pas été en mesure de payer l’intégralité des salaires de son personnel.

Chaque employé a reçu 200 $ lorsque le pourboire a été réparti également entre eux. Ce montant leur a permis de profiter de Noël en famille. Si l’homme n’avait pas laissé le pourboire, le personnel aurait eu du mal à acheter un arbre de Noël ou des cadeaux pour leur famille.

«Le personnel de votre restaurant devient votre famille et tout le monde se soucie les uns des autres. Je suis resté en dehors de la cuisine pour donner aux employés des heures de passage et mettre des cadeaux sous le sapin pour leurs enfants, donc c’était tellement énorme pour nous », a déclaré Moussa Salloukh, propriétaire et chef du souk.

La meilleure chose à propos de l’homme généreux était qu’il a demandé au restaurant de lui permettre de rester anonyme.