Le propriétaire d’une réserve faunique a utilisé 190 000 £ de dons pour s’acheter une maison

Le propriétaire d’une réserve faunique a été reconnu coupable de fraude après avoir utilisé des dizaines de milliers d’euros de dons publics pour acheter une maison.

Chris Tucker, 59 ans, ancien militant des droits des animaux emprisonné en 1992 pour une attaque contre un restaurant McDonald’s, a été reconnu coupable vendredi par la Crown Court de Lewes pour avoir utilisé frauduleusement 190 000 £ de dons publics pour payer ses propres biens. Il doit être condamné le mois prochain.

L’argent a été collecté pour Bexhill et Hastings Wildlife Rescue and Sanctuary entre 2017 et janvier 2019, ce qui, selon Tucker, aiderait à sécuriser sa maison jumelée – où elle est basée – dans une fiducie ou une société d’intérêt communautaire.

Il a ajouté que l’argent serait officiellement conservé pour de bonnes causes et ne bénéficierait pas à lui ou à quelqu’un d’autre personnellement.

Cependant, en novembre 2019, la police a reçu une allégation selon laquelle Tucker aurait utilisé des fonds publics pour racheter son ex-partenaire et devenir seul propriétaire de la propriété.

Tucker, de Chantry Avenue, à Bexhill, a été arrêté puis accusé de fraude par fausse représentation.

Il a nié l’infraction, mais il a été prouvé qu’il avait agi de manière malhonnête afin d’acquérir un bien de valeur en son seul nom.

Après le verdict, l’agent-détective Jake O’Reilly a déclaré : « En novembre 2019, la police du Sussex a été contactée suite à une allégation selon laquelle Tucker avait promis de céder sa propriété à une fiducie qui superviserait la gestion future de la réserve faunique de Bexhill et Hastings et Sauvetage si suffisamment d’argent pouvait être collecté par les supporters.

« Lorsque ce montant a été atteint, il a été allégué que Tucker avait alors agi de manière malhonnête et pris le contrôle exclusif d’une grande propriété où se déroule le sauvetage.

« Le résultat de cette fraude est que Tucker a acquis une grande maison sans hypothèque et que le sauvetage – qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré – n’a pas été garanti par une fiducie indépendante qui prendrait des décisions collectives sur son avenir. »

« Enquête de fraude longue et complexe »

L’enquêteur de police Peters, qui a reconstitué l’enquête entre 2019 et 2023, a ajouté : « Il s’agissait d’une enquête de fraude longue et complexe impliquant une grande quantité de dons et des donateurs qui n’ont pas reçu de véritable compte rendu de ce qui allait arriver à leur argent. Je suis heureux que justice ait été rendue.

Le lundi 9 octobre, à Hove Crown Court, Tucker a en outre été reconnu coupable d’un chef d’outrage au tribunal en relation avec des messages publiés sur les réseaux sociaux, pour lesquels il a plaidé coupable, et sa condamnation a été ajournée au vendredi 10 novembre 2023.

En 1992, Tucker a été emprisonné pendant 15 mois après avoir terrorisé le personnel et les clients en lançant ce qui semblait être une bombe sur le comptoir d’un restaurant McDonald’s bondé à Kensington, à l’ouest de Londres.

Le tribunal a appris que Tucker, qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des activités de défense des droits des animaux, avait jeté la cartouche après avoir demandé à un membre du personnel s’ils avaient tué des animaux dans les restaurants.

Après avoir été reconnu coupable, Tucker s’est vu interdire l’accès à tous les restaurants McDonald’s de Grande-Bretagne.

Hier soir, Tucker a déclaré au Telegraph qu’il avait honte de son passé, ajoutant : « J’admets que ce que j’ai fait chez McDonald’s était dégoûtant et inexcusable. Je n’aurais jamais dû le faire.

Il a déclaré qu’il prenait actuellement des dispositions pour céder plus de la moitié de sa maison à une association caritative pour la faune.

