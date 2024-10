Le propriétaire d’une maison funéraire plaide coupable d’avoir agressé des policiers et des journalistes lors des émeutes du Capitole

WASHINGTON– Un propriétaire de salon funéraire de Long Island a plaidé coupable jeudi d’avoir pulvérisé un tueur de guêpes sur des policiers et d’avoir agressé deux journalistes, dont un photographe d’Associated Press, lors d’une émeute au Capitole des États-Unis il y a près de quatre ans.

Peter Moloney, 60 ans, de Bayport, New York, devrait être condamné le 11 février par le juge de district américain Carl Nichols. Moloney a répondu aux questions de routine du juge en plaidant coupable à deux accusations d’agression découlant du siège du Capitole le 6 janvier 2021.

L’avocat de la défense Edward Heilig a déclaré que son client assumait « l’entière responsabilité » de sa conduite le 6 janvier.

« Il regrette profondément ses actes ce jour-là », a déclaré Heilig après l’audience.

Moloney semble être venu au Capitole « préparé à la violence », équipé de lunettes de protection, d’un casque et d’une bombe d’insecticide, selon l’affidavit d’un agent du FBI. La vidéo le montre en train de pulvériser de l’insecticide sur des policiers, a écrit l’agent.

La vidéo montre également Peter Moloney participant à une attaque contre un photographe AP qui documentait l’émeute du Capitole. Moloney a saisi l’appareil photo du photographe AP et a tiré, ce qui a fait trébucher le photographe dans les escaliers, indique l’affidavit. Moloney a ensuite été vu « frappant et bousculant » le photographe avant que d’autres émeutiers ne le poussent par-dessus un mur, a écrit l’agent.

Moloney s’est également approché d’un autre journaliste, a saisi son appareil photo et l’a tiré d’un coup sec, ce qui a fait trébucher le journaliste dans les escaliers et endommagé son appareil photo, selon un dossier judiciaire accompagnant l’accord de plaidoyer de Moloney.

Moloney a plaidé coupable à une accusation d’agression criminelle, passible d’une peine de prison maximale de huit ans, pour avoir pulvérisé un tueur de guêpes sur quatre agents de la police métropolitaine. Pour avoir agressé le journaliste dont la caméra avait été endommagée, il a plaidé coupable d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an. Il a également admis avoir agressé le photographe d’AP.

Moloney, copropriétaire des maisons funéraires familiales Moloney, était arrêté en juin 2023. Son frère et copropriétaire, Dan Moloney, a déclaré dans un communiqué après l’arrestation de son frère que « les actions présumées entreprises par un individu pendant son temps libre ne reflètent en aucun cas les valeurs fondamentales » de leur entreprise, « qui se consacre à gagner et maintenir la confiance de tous les membres de la communauté de toutes races, religions et nationalités.

Heilig a déclaré que Peter Moloney avait depuis quitté l’entreprise familiale.

Plus de 1 500 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux attentats du 6 janvier. Plus de 950 d’entre eux ont plaidé coupable. Plus de 200 autres personnes ont été condamnées par des juges ou des jurys à l’issue de procès.