Le propriétaire d’une maison de soins infirmiers en Louisiane fait face à des accusations de cruauté lors d’une évacuation meurtrière suite à un ouragan

Le propriétaire de sept maisons de soins infirmiers en Louisiane qui a envoyé plus de 800 résidents dans un entrepôt sordide dépourvu de toilettes et de médicaments appropriés l’année dernière lorsque l’ouragan Ida a frappé la région a été arrêté mercredi pour fraude d’État et cruauté, ont annoncé les autorités.

L’homme, Bob Glynn Dean Jr., 68 ans, était hors de l’État lorsqu’il a ordonné l’évacuation des résidents de la maison de retraite à Baton Rouge, en Louisiane, le 26 août 2021, demandant aux membres du personnel de déplacer tout le monde dans un entrepôt à Independence appelé l’installation de Waterbury, où ils se sont préparés aux intempéries, selon un affidavit d’arrestation.

Là-bas, les résidents des maisons de retraite ont été soumis à la surpopulation, à l’odeur d’urine et d’excréments, à des tas d’ordures en plus des flaques d’eau et à des portions de nourriture inadéquates, indique l’affidavit. Sept personnes des maisons de soins infirmiers sont décédées, selon le ministère de la Santé de la Louisiane, qui a révoqué les licences des sept établissements de M. Dean pour fonctionner en tant que maisons de soins infirmiers. Alors que les autorités tentaient de savoir ce qui s’était passé, M. Dean a refusé de coopérer et a ordonné à ses employés de faire de même, selon un mandat d’arrêt.