Le propriétaire d’une entreprise de Peachland cherche à se lancer dans une nouvelle aventure au sein du conseil

Le propriétaire de ZipZone à Peachland est candidat au conseil de district.

Kevin Bennett dit qu’il veut entendre les résidents parler de ses idées pour améliorer Peachland et ce que les résidents aimeraient voir du conseil au cours des quatre prochaines années. Bennett ajoute qu’il vit à Peachland depuis 20 ans, qu’il a possédé plusieurs entreprises et qu’il envisage de prendre sa retraite dans les deux prochaines années et d’utiliser ses compétences pour servir la communauté.

“Peachland est une belle communauté mais souffre d’un sous-investissement et d’un manque de logements abordables pour les premiers acheteurs et les familles de travailleurs”, a déclaré Bennett. « Nous devons investir dans les choses que veulent les Peachlanders. Installations récréatives, égouts, eau, trottoirs et soutien social pour les familles et les personnes âgées.

Bennett dit qu’il a vu ses amis servir Peachland en tant que conseillers et qu’il est fier du travail accompli par le maire et le conseil.

«Je ne suis peut-être pas d’accord avec toutes les décisions qu’ils prennent, mais je crois qu’ils servent avec intégrité et pour le bien de notre communauté. Je sens que c’est à mon tour d’intervenir et de servir ma communauté aussi.

Le site Web de la campagne de Bennett est vote4peachland.ca.

