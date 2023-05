Le propriétaire d’une entreprise de château gonflable emprisonné pour avoir incendié des concurrents | Nouvelles du monde

Ce n’est pas la bonne façon de devenir le roi du château… (Photo : Police de Victoria / Getty Images) Un homme qui dirigeait une entreprise proposant des châteaux gonflables à louer est devenu obsédé par l’idée de battre ses rivaux par tous les moyens possibles. James Balcombe, 58 ans, a été emprisonné hier pendant 11 ans après avoir admis plus tôt 11 accusations de complot en vue de commettre un incendie criminel, ABC News a rapporté. Le propriétaire de l’entreprise a payé ses co-délinquants pour qu’ils mettent le feu à leurs propres entreprises à Melbourne, en Australie, fin 2016 et début 2017. De nombreux incendies ont été allumés avec du carburant ou des cocktails Molotov et n’ont pas eu beaucoup d’effet – sauf un qui a été dévastateur. Le tribunal du comté de Victoria a appris que Balcombe souffrait de plusieurs troubles psychologiques et était devenu «complètement obsédé» par le succès de son entreprise. Le juge juge Stewart Bayles a déclaré: «Cela a consommé chacun de vos instants de veille et vous réfléchissiez continuellement à des moyens de maximiser et de faire progresser votre entreprise. « Vous vouliez éliminer vos concurrents pour réussir, votre entreprise étant la première entreprise du secteur. » James Balcombe, 58 ans, a été emprisonné pendant 11 ans après avoir admis plusieurs accusations de complot en vue de commettre un incendie criminel (Photo: Victoria Police)



Il était devenu « complètement obsédé » par le succès de son entreprise. Image de stock (Photo : Getty Images / iStockphoto) Le tribunal a appris comment Balcombe est entré dans l’industrie avec son entreprise Awesome Party Hire vers 2006, s’étendant à la location de châteaux gonflables en 2011. Le déménagement était extrêmement lucratif et il n’avait «jamais connu un tel succès en affaires auparavant». En 2016, cependant, Balcombe a rencontré deux hommes appelés Craig Anderson et Peter Smith, et leur a ordonné de brûler deux autres entreprises en échange de 2 000 dollars australiens (1 000 £) par attaque. Le juge Bayles a ajouté: « Vous leur avez dit que vous vouliez que les châteaux gonflables soient affectés afin que les autres entreprises ne gagnent pas d’argent. » Bien que Smith se soit arrêté après les deux premières attaques, il y a eu plus d’incidents suivant un schéma similaire, et Balcombe est devenu de plus en plus exigeant.



Balcombe a été condamné au tribunal du comté de Victoria en Australie (Photo: Fairfax Media / Getty Images) Si les attaques ne causaient pas de dégâts importants, il ordonnait aux gens de revenir et de réessayer. Une attaque contre une entreprise non assurée appelée A&A Jumping Castles a détruit plus de 100 châteaux gonflables et causé d’importants dégâts, nécessitant 1,5 million de dollars australiens (800 000 £) en travaux de réparation et a mis fin à l’entreprise. Une autre attaque a ciblé à tort un voisin et a causé des dégâts minimes, et l’un d’entre eux a même vu certains des équipements de Balcombe s’enflammer. Anderson, Smith et une troisième personne ont été arrêtés dans les jours suivants, et ils ont immédiatement reconnu les crimes et ont déclaré que Balcombe leur avait ordonné de le faire. Plus: Tendance

Il a fallu plusieurs années pour traduire Balcombe en justice après qu’il n’a pas comparu devant le tribunal en 2018 et a ensuite été retrouvé vivant sous une fausse identité à Perth. Le juge Bayles a déclaré que les crimes de Balcombe avaient causé « une perte, une souffrance et un traumatisme émotionnel importants » et a déclaré qu’il avait « perdu la perspective ». Son avocat, Simon Kenny, a déclaré que l’infraction était « amateur, myope et peu sophistiquée ». Le juge a pris en compte les plaidoyers de culpabilité de Balcombe et la suggestion qu’il avait l’intention de suivre un traitement. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source