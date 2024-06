Un aspirant influenceur a contacté une marque de cookies populaire avec de grands espoirs

La réponse vicieuse du propriétaire a déclenché un débat en ligne sur la culture des influenceurs







Une aspirante influenceuse a contacté une marque de cookies new-yorkaise populaire dans le but de lancer une collaboration avant son mariage, mais elle s’est heurtée à un retrait monumental.

Ana Montealegre, récemment diplômée d’université et « influenceuse débutante », a envoyé un e-mail à Halfsies Cookie Company pour lui demander d’inclure certains des cookies de la marque dans ses boîtes de fête de mariage.

Le propriétaire de l’entreprise, David Maffei, a dirigé Montealegre vers le site Web de la marque, où elle pourrait passer une commande.

Mais la jeune mariée souhaitait poursuivre une collaboration avec la marque qui signifierait des cookies gratuits pour elle et son cortège nuptial, vraisemblablement en échange d’une couverture sur ses comptes de réseaux sociaux.

Malheureusement, Montealegre ne semblait pas se rendre compte à quel point elle aboyait mal.

Ce que les adeptes fidèles du compte Halfsies Cookie Company savent, et d’autres non, c’est que Maffei a pratiquement fait un sport de brochettes de stars des médias sociaux en herbe et d’organisateurs de célibataires qui le contactent dans l’espoir de cadeaux gratuits.

Maffei a répondu à l’e-mail de Montealgre se décrivant comme une influenceuse, qui avait « collaboré avec quelques marques », en lui disant : « Désolé, vous n’êtes pas une influenceuse ».

Dans un montage vidéo de l’échange qu’il a publié sur la page Instagram officielle de Halfsies, il a enflammé la mariée en mettant en avant ses abonnés en ligne, qui incluent TikTok où elle compte 904 abonnés.

Se défendant, dans ce qui était peut-être un effort malavisé, Montealegre a répondu : « Je suis une influenceuse débutante. »

« Et je suis un astronaute débutant », a répondu Maffei.

Lors de l’échange vidéo qu’il a mis en ligne sur Instagram, Maffei a joué la chanson « For Free » de DJ Khaled.

Ana Montealagre et Roman Bosquez (photo) se sont fiancés récemment, ce qui a incité la future mariée à contacter un certain nombre de marques dans l’espoir de collaborer sur des produits qu’elle souhaite intégrer à sa saison nuptiale.

Halfsies Cookie Company est une marque de cookies basée à New York qui expédie des cookies gourmands dans tout le pays.

Si Montealegre a répondu à nouveau par la suite, le public n’était pas au courant de l’échange.

Mais les spectateurs en ligne ont pu comprendre le retrait méthodique par Maffei d’un aspirant influenceur et le caractère légitime de cette pseudo-profession.

« « Influenceur » est une étiquette sauvage », a commencé la diatribe de Dave.

« Laissez-moi vous expliquer comment les influenceurs débutants peuvent se lancer (du point de vue d’une marque). Vous achetez les produits des marques que vous aimez et vous les identifiez. Ils vous republieront probablement.

« Vous gagnerez des abonnés et peut-être que d’autres marques verront ce que vous faites et vous finirez par avoir un public engagé et intéressé par les produits que vous recevez, mais vous ne demandez tout simplement pas au début un produit gratuit », il a donné une conférence.

Il a poursuivi en écrivant que certains des « plus grands influenceurs sur Internet » avaient acheté ses cookies et en avaient fait la publicité avant de recevoir un échantillon gratuit.

« Je suis un homme d’âge moyen avec peut-être une douzaine de vrais amis et un compte privé et j’ai plus de followers qu’elle », a-t-il conclu.

« Jamais dans un million d’années je ne penserais être un influenceur ni même demanderais des trucs gratuits à une entreprise que je ne suis pas. »

Tout le monde en ligne ne semble pas être complètement en phase avec l’approche brutale de Maffei dans la lutte contre les jeunes influenceurs.

De nombreux spectateurs de la section commentaires ont réprimandé son comportement.

« Pourquoi as-tu posté ça juste pour l’embarrasser ? En tant que compte de marque, rien de moins ? a écrit un compte.

La récente diplômée universitaire a changé son profil en privé depuis la publication de la vidéo

Montealgre se qualifie d’« influenceuse débutante »

Ana Gabriela Montealegre est une récente diplômée de l’Université Oral Roberts et mariée en février 2025, selon ses profils en ligne.

Un autre a ajouté : « C’est impoli. C’est en fait une micro-influenceuse.

« Quelle façon pour une entreprise de se comporter, c’est si facile de dire non », a écrit un troisième téléspectateur.

D’autres comptes défendaient la position anti-influenceur de la marque, ou pour le moins s’en amusaient.

« Je ne sais pas pourquoi c’est dans mon algorithme mais je suis là pour ça. Vous êtes vraiment une astronaute parce que vous l’avez propulsée jusqu’à la lune », a écrit Haley J Marshall.

« Haha, vous avez certainement obtenu beaucoup plus d’affaires grâce à ce message que si elle avait publié un message sur votre produit », a écrit un autre fan de l’échange.

Au lieu de cela, Maffei semble être parvenu à la conclusion que lutter contre la tendance des cadeaux est un plan de marketing aussi efficace que n’importe quel autre, et probablement bien plus efficace que d’offrir des friandises à toutes les mariées de la saison prochaine.