Le propriétaire d’un tigre du Bengale repéré dans un quartier américain arrêté mais Big Cat reste en fuite

Lundi, les habitants d’une région de l’ouest du Texas, à Houston, ont été surpris après avoir repéré un tigre du Bengale en liberté. Plusieurs vidéos de l’incident ont été téléchargées sur les réseaux sociaux alors que les internautes critiquaient le fait de garder des animaux comme les tigres comme animaux de compagnie.

Dans un développement récent, la police de Houston a tweeté qu’elle avait capturé le propriétaire du tigre, mais la localisation de l’animal reste inconnue. Le propriétaire est un homme de 26 ans nommé Victor Hugo Cuevas, qui a été accusé de crime d’avoir échappé à l’arrestation pour avoir fui lundi des patrouilleurs du HPD.

Lors d’une conférence de presse, le commandant de la police de Houston, Ron Borza, a déclaré que Victor était sous caution pour meurtre dans le comté de Fort Bend lorsque le tigre a été repéré par les résidents voisins. Garder un tigre comme animal de compagnie est illégal au Texas. La police a également signalé avoir trouvé des singes dans la maison de Victor, mais ce n’est pas illégal.

MISE À JOUR # 2: Victor Hugo Cuevas est en détention. On ne sait pas encore où se trouve le tigre. Toute personne ayant des informations sur le tigre est priée de contacter les principaux délinquants du HPD au 713-308-3100.#hounews https://t.co/TkaAtK45MC – Police de Houston (@houstonpolice) 11 mai 2021

Le département de police de Houston a également tweeté que si quelqu’un a des informations sur le tigre, il doit contacter HPD Major Offenders au 713-308-3100. Borza a mentionné dans son discours que posséder un tigre à Houston est un délit de classe C et, selon la loi du Texas, les délits de classe C sont passibles d’une amende maximale de 500 $. Borza a également mentionné que même si Victor a une licence pour garder des animaux exotiques, c’est toujours une violation de la loi car au Texas, ce n’est pas légal.

Selon HPD, le tigre a été vu pour la dernière fois emmené dans une Jeep Cherokee blanche. Les internautes espèrent que les autorités ne tireront pas ou ne blesseront pas le tigre alors qu’elles tentent de le capturer.

La vidéo de lundi a vu des voisins pétrifiés alors que Tiger errait dans la cour avant d’une maison. L’un des voisins a également été vu pointant son arme sur l’animal confus alors que les choses se tendaient dans le quartier résidentiel.

Cependant, le propriétaire semblait être venu à l’heure et a calmé la situation. Le tigre a ensuite été vu emmené dans une jeep blanche.

