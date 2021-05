Le propriétaire d’un stand de thé du Tamil Nadu fait don de ses revenus d’une journée entière pour aider les patients de Covid-19 à Delhi

Un peu de bien va très loin – surtout en cas de pandémie. Alors que l’Inde est témoin d’une augmentation sans précédent des cas de Covid-19 lors d’une deuxième vague, des gens de tous les horizons deviennent de bons samaritains pour aider les autres en période de détresse. Les gens organisent des collectifs sur les réseaux sociaux pour aider les autres de toutes les manières possibles. Un tel exemple brillant est un propriétaire de stand de thé du district de Pudukottai au Tamil Nadu qui a lancé un « Moi Virundhu » pour aider les patients de Covid à Delhi, qui est témoin d’une augmentation massive du nombre de cas et voit également son infrastructure de soins s’effondrer alors que les patients courent de pilier à poste pour les lits d’hôpitaux de base, l’oxygène et les médicaments.

Sivakumar, 42 ans, de Pudukkottai, propriétaire de Bhagavan Tea Stall dans le quartier de Wamban Four Road près d’Alangudi dans le district de Pudukkottai, a lancé une initiative pour collecter des fonds pour les patients de Covid-19 à Delhi. En tant que militant social, il avait auparavant reçu des compliments de divers milieux pour avoir renoncé à des prêts de magasin de thé allant jusqu’à 15 000 roupies pour ses clients touchés par le cyclone «Gaja». Voyant l’intensité de la deuxième vague et l’état de Delhi, il a décidé de donner un coup de main.

Alors que Sivakumar lui-même manquait de fonds, il a décidé d’organiser une collecte de fonds en échange d’un thé gratuit. Sivakumar a mis en place un avis dans sa boutique qui dit que tous les profits de 6 heures du matin à 18 heures seraient envoyés pour aider les personnes souffrant de Covid. Le thé était «virundhu» et c’était gratuit. Les clients devaient simplement déposer la quantité qu’ils voulaient dans l’immense conteneur à l’entrée de sa boutique.

Sivakumar a dit Actualités18 que cet acte de charité avait ému ses clients, et même si les frais pour une tasse de thé ne sont que de 6 roupies, les gens ont donné jusqu’à Rs 1 000. En une seule journée, Sivakumar a réussi à rassembler près de 4 000 roupies, et cela ne fera qu’augmenter, pour atteindre peut-être 10 000 roupies à la fin. «Même si je peux acheter une bouteille d’oxygène pour une personne dans le besoin, je serai heureux. J’espère sauver au moins une personne de la détresse grâce à ma contribution. » Raconté Le nouvel Indian Express.

Sivakumar a déclaré qu’il remettrait l’argent au collecteur du district de Pudukottai, Uma Mageswari, et que les fonds seraient envoyés à Delhi par son intermédiaire. Les localités et les clients de la région ont loué ses efforts et son geste caritatif, selon lequel un propriétaire de magasin de thé, malgré son statut économique, a eu l’idée de faire un don de fonds pour ceux qui souffrent du COVID-19.

En 2018, lors du cyclone de Gaja, Sivakumar a mis une planche dans sa boutique annonçant que toutes les cotisations des fermiers locaux au cours des huit dernières années jusqu’au 18 décembre ont été annulées par lui, car cela ne nécessitait aucune autorisation du gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde. Sivakumar qui dirigeait alors le magasin depuis huit ans, compatit avec les fermiers frappés par le cyclone, se rendant compte qu’ils étaient incapables de rembourser les cotisations contre les tasses et les collations qu’ils avaient dans son magasin depuis longtemps. Pour aider les agriculteurs en difficulté de la région au moins dans une certaine mesure, il a décidé de les soulager en annulant leurs cotisations.

