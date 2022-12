Le propriétaire d’un stand de thé de Kolkata offre un chai gratuit pour soutenir et honorer l’Argentine

Couvrant les rues de Kolkata et d’autres régions du Bengale occidental dans une mer de bleu et de blanc, les supporters argentins se sont réjouis lorsque leur équipe, dirigée par Lionel Messi, a remporté la Coupe du Monde de la FIFA lors d’une finale palpitante dimanche. Les supporters purs et durs ont tout mis en œuvre pour montrer leur amour pour leur équipe préférée. Avant le début du match de la Coupe du monde, un propriétaire de magasin de thé de Kolkata a fait un beau geste qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et a gagné l’admiration et les bons vœux des fans de football dévoués.

Un magasin de thé à Kolkata a promis de servir du « thé gratuit » à ses clients afin de soutenir et d’honorer l’Argentine. La photo a été partagée sur Twitter par un utilisateur appelé Swati Moitra. Sur la photo, on voit une femme souriante à la caméra alors qu’elle se tient près de l’enseigne indiquant “Aaj cha gratuit pour l’Argentine”. Par Kalu di’. En plus de la photo, l’utilisateur a également écrit une légende qui disait : « Pourquoi un propriétaire de stand de thé bengali déclarerait-il du thé gratuit pour l’Argentine ? Parce qu’elle le peut. Le football est déchirant et le plus pur des amours.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Pourquoi un propriétaire d’étal de thé bengali déclarerait-il du thé gratuit pour l’Argentine ? Parce qu’elle le peut. Le football est déchirant et le plus pur des amours. (Image reproduite avec l’aimable autorisation de Sahebul Haque/Subhankar) pic.twitter.com/gwNGyLeEZP– Swati Moitra (@swatiatrest) 17 décembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés après avoir vu ce message. L’un des utilisateurs a écrit : « Tout est question de passion et d’amour. Juste incroyable”.

Tout n’est que passion et amour. Tout simplement incroyable – Sunbird (@ sagarika2308) 18 décembre 2022

Un autre utilisateur a ajouté: “Le football est synonyme d’émotions, chapeau à tous les frères et sœurs du Bengale pour maintenir l’élan, des sentiments proches du cœur”.

Le football est synonyme d’émotions, chapeau à tous les frères et sœurs du Bengale pour maintenir l’élan, des sentiments proches du cœur – Sayantan Gupta (@SayantanGupta20) 18 décembre 2022

Depuis le début de la Coupe du monde, Calcutta, la Cité de la joie, avait déjà manifesté son soutien à l’Argentine. Des affiches de Messi et Maradona étaient visibles à tous les coins des rues de la ville, peintes en bleu et blanc. Après la sanction finale dimanche soir, des centaines de Kolkatans ont éclaté dans les célébrations de rue. L’Argentine a gagné par 4-2.

