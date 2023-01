Le propriétaire d’un salon funéraire du Colorado condamné dans une affaire de vente de corps

GRAND JUNCTION, Colorado (AP) – Un exploitant de salon funéraire du Colorado accusé d’avoir vendu illégalement des parties du corps et d’avoir donné à ses clients de fausses cendres a été condamné à 20 ans de prison mardi par un juge de la Cour fédérale.

Megan Hess a reçu la peine maximale après avoir plaidé coupable de fraude postale en novembre en vertu d’un accord de plaidoyer dans lequel d’autres charges retenues contre elle ont été abandonnées, a rapporté The Daily Sentinel.

Les autorités américaines ont déclaré qu’à des dizaines d’occasions, Hess et sa mère, Shirley Koch, qui a également plaidé coupable de fraude postale, ont transféré des corps ou des parties de corps à des tiers pour des recherches à l’insu des familles.

La juge de district américaine Christine Arguello à Grand Junction a également condamné Koch mardi à 15 ans de prison. Arguello a condamné le couple après que les victimes ont témoigné de la douleur qu’ils avaient subie dans le cadre du programme.

Hess, 48 ​​ans, et Koch, 69 ans, exploitaient la maison funéraire Sunset Mesa dans la ville occidentale de Montrose. Ils ont été arrêtés en 2020 et inculpés de six chefs de fraude postale et de trois chefs de transport illégal de matières dangereuses.

Un acte d’accusation du grand jury a déclaré que de 2010 à 2018, Hess et Koch ont proposé d’incinérer les corps et de fournir les restes aux familles pour un coût de 1 000 $ ou plus, mais de nombreuses crémations n’ont jamais eu lieu.

Hess a créé une organisation à but non lucratif en 2009 appelée Sunset Mesa Funeral Foundation en tant que service de courtier en corps faisant affaire sous le nom de Donor Services, ont indiqué les autorités.

À des dizaines d’occasions, Hess et Koch ont transféré des corps ou des parties de corps à des tiers pour des recherches à l’insu des familles, selon le ministère américain de la Justice. Les transferts ont été effectués par l’intermédiaire de la Sunset Mesa Funeral Foundation et des services aux donateurs et les familles ont reçu des cendres qui n’étaient pas celles de leurs proches, ont indiqué les autorités.

Hess et Koch ont également expédié des corps et des parties de corps qui ont été testés positifs ou appartenaient à des personnes décédées de maladies infectieuses, notamment le VIH et les hépatites B et C, bien qu’ils aient certifié aux acheteurs que les restes étaient exempts de maladies, ont déclaré les autorités.

L’avocat de Hess, Ashley Petrey, a déclaré mardi au tribunal que Hess était motivé par le désir de faire avancer la recherche médicale.

Le procureur adjoint des États-Unis, Tim Neff, s’est moqué de l’argument.

“Huit ans de conduite répétée de cette nature est tout ce que le tribunal a besoin de savoir sur son histoire et son caractère”, a déclaré Neff.

Koch a déclaré lors de l’audience de détermination de la peine: «Je reconnais ma culpabilité et j’assume la responsabilité de mes actes. Je suis vraiment désolé pour le mal que je vous ai causé, à vous et à vos familles.

Hess a refusé de s’adresser au tribunal.

Une audience de dédommagement de la victime était prévue en mars.

The Associated Press