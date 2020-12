Un propriétaire de salon de l’Oregon a poursuivi la gouverneure Kate Brown pour 100 000 $ pour le verrouillage de l’État et pour lui avoir infligé une amende de 14 000 $ pour avoir défié les règles et rouvert son entreprise au milieu de la pandémie.

Lindsey Graham, propriétaire du Glamour Salon à Salem, a déposé une plainte devant le tribunal du comté de Marion le 18 décembre contre le gouverneur démocrate, affirmant que forcer les petites entreprises à fermer au plus fort de la crise sanitaire mondiale faisait plus de mal que de bien.

Graham a été forcée de fermer son salon le 23 mars, lorsque Brown a plongé l’État dans un ordre de rester à la maison qui a fermé des entreprises non essentielles pour ralentir la propagation du virus.

Six semaines plus tard, en mai, Graham a rouvert son entreprise au mépris de l’ordre disant qu’elle devait retourner au travail pour payer ses factures et nourrir sa famille.

Elle a été giflée d’une amende de 14 000 $ et a reçu l’ordre de la fermer.

La propriétaire du salon de l’Oregon, Lindsey Graham, a poursuivi la gouverneure Kate Brown pour 100000 $ pour le verrouillage de l’État et pour lui avoir infligé une amende de 14000 $ pour avoir défié les règles et rouvert son entreprise au milieu de la pandémie.

Graham a été forcée de fermer son salon le 23 mars, lorsque Brown a plongé l’État dans un ordre de rester à la maison qui a fermé des entreprises non essentielles pour ralentir la propagation du virus. Graham en photo rouvrant le salon en mai

Graham poursuit maintenant Brown pour la saga, affirmant que le verrouillage de l’État « a causé des effets négatifs plus importants sur la santé des Oregoniens sous la forme d’une augmentation du stress, de l’anxiété et de la dépression », selon KATU.

Le procès affirme que les règles de verrouillage étaient « soudaines, irrationnelles, draconiennes et irresponsables » et qu’elles laissaient les propriétaires d’entreprises privées perplexes sur la façon dont ils pouvaient subvenir aux besoins de leurs familles.

Graham affirme que le gouverneur n’a pas le pouvoir d’ordonner aux entreprises privées de fermer quand elles pourraient montrer qu’elles suivaient les directives en matière de santé et qu’elles ont rouvert en toute sécurité.

«Lindsey Graham et d’autres comme elle ont le droit fondamental de gagner leur vie. Ils ont le droit de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles », indique le procès.

Dans le procès, la propriétaire du salon prétend qu’elle a perdu des affaires, des revenus de ses clients et que sa réputation et sa bonne volonté ont été endommagées.

Le costume dit également que Graham a été un exemple de la part de l’État lorsqu’elle a été frappée d’une lourde amende.

Lindsey Graham, propriétaire du Glamour Salon à Salem, a déposé une plainte devant le tribunal du comté de Marion le 18 décembre contre le gouverneur démocrate (ci-dessus), affirmant que forcer les petites entreprises à fermer au plus fort de la crise sanitaire mondiale faisait plus de mal que de bien

Elle s’en prend également au gouverneur pour avoir vécu confortablement pendant la pandémie alors que les Oregoniens ont perdu leur emploi.

« Alors que les propriétaires d’entreprises privées et leurs employés ont été contraints de lutter contre les décrets draconiens du gouvernement, les accusés individuels cités dans cette action sont restés à l’aise, collectant un chèque de paie sur le dos des personnes mêmes qui perdaient leur emploi, leur carrière et leur entreprise », costume lit.

La défenderesse Kate Brown vit même dans un manoir payé par les contribuables de l’Oregon, à un moment où des milliers d’Oregoniens sont incapables de payer leur loyer ou leur hypothèque. La nature répugnante de ce conflit ne doit être perdue pour personne.

Graham réclame 100 000 $ de dommages-intérêts dans la poursuite.

Il s’agit de la deuxième poursuite intentée par Graham après avoir poursuivi l’État et Brown en juillet, affirmant qu’ils avaient envoyé l’Administration de la sécurité et de la santé au travail dans son salon et lui avaient infligé une amende de 14 000 $.

Graham a rouvert son entreprise en mai au mépris de l’ordre et a été giflé d’une amende de 14000 $

Graham est mère de trois enfants, d’un fils de six ans, d’une fille de trois ans et d’un bébé. Photographié en 2016 sur les réseaux sociaux photo tenant l’un de ses nouveau-nés

Graham a rouvert son entreprise le 5 mai au mépris des ordres de maintien à la maison de l’État disant qu’elle devait payer ses factures et subvenir aux besoins de ses trois jeunes enfants.

« À ce stade, je décide qu’il est plus important pour moi de nourrir ma famille et de payer les factures qui vont garder notre maison et notre famille en vie que de prendre le risque de rester fermée pendant une durée non divulguée, », A déclaré Graham à KPTV à l’époque.

Elle a été condamnée à une amende de 14 000 $ et a déclaré que les services de protection de l’enfance avaient enquêté sur sa maison après avoir ouvert les portes de son lieu de travail.

À l’époque, le comté de Marion – où l’entreprise est située – n’a pas été approuvé pour la réouverture.

Elle a affirmé que deux jours plus tard, le 7 mai, l’État avait exercé des représailles contre elle en envoyant des services de protection de l’enfance (CPS) à son domicile pour enquêter si elle était une mère apte.

Graham est mère de trois enfants, d’un fils de six ans, d’une fille de trois ans et d’un bébé.

Brown a permis à plus de 30 comtés de commencer la première phase de la réouverture le 15 mai.

Dans le cadre de la première phase, les restaurants et les bars étaient autorisés à dîner sur place jusqu’à 22 heures, et les entreprises de services personnels et les détaillants pouvaient rouvrir.

Cependant, le comté de Marion n’était pas inclus dans les zones en mesure de rouvrir à l’époque.

L’État de l’Oregon a enregistré 1 403 décès par COVID-19 et 105 970 infections.

Dans tout le pays, 18,4 millions de personnes ont été infectées et 326 000 sont décédées.