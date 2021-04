Une esthéticienne du Nouveau-Mexique a été accusée de 24 crimes après qu’au moins deux de ses clients auraient développé le VIH à la suite de « soins du visage de vampire » dans son salon. Les inspecteurs disent avoir trouvé du sang humain et des aiguilles éparpillés autour de lui.

Maria de Lourdes Ramos de Ruiz d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a été accusée cette semaine de 24 crimes, dont six chefs de blanchiment d’argent, 12 chefs d’évasion fiscale et cinq chefs de pratique de la médecine sans permis.

Le salon de Ramos de Ruiz proposait aux clients des « soins du visage vampire », dans lesquels le sang d’un client était prélevé, centrifugé et réinjecté dans leur visage pour stimuler la réparation et la régénération des tissus. La pratique est proposée par des esthéticiennes du monde entier, mais deux des clients de Ramos de Ruiz auraient contracté le VIH après avoir reçu le traitement.





Le procureur général Hector Balderas a ouvert une enquête lorsque ces patients se sont manifestés en 2018, et les responsables de la santé inspectant le salon auraient fait de sombres découvertes. De faux certificats de qualification accrochés aux murs de Ramos de Ruiz, y compris une fausse licence pour administrer des soins du visage de vampire.

Des aiguilles non emballées jonchaient le salon, du sang humain a été déversé dans un évier de cuisine et des flacons de sang se trouvaient à côté de la nourriture dans un réfrigérateur, ont déclaré les enquêteurs. Le nettoyage et la désinfection ont été jugés inadéquats, les tubes étant prétendument non nettoyés entre les clients. Aditionellement, « dangereux » des médicaments et du matériel médical ont été trouvés dans le salon, selon des documents judiciaires concernant l’inspection.

Au total, 137 clients qui ont reçu des traitements au salon Ramos de Ruiz ont été testés pour le VIH et l’hépatite.

«Les personnes qui mettent en péril la santé et la sécurité des familles néo-mexicaines doivent être tenues responsables», Le procureur général Balderas a déclaré mercredi dans un communiqué. «Nous sommes impatients de présenter cette affaire au procès.»

S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Ramos de Ruiz pourrait faire face à un maximum de 62 ans d’emprisonnement, bien que certaines des accusations permettent un large éventail de peines possibles.

