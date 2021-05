Le propriétaire d’un pub américain critiqué pour avoir nommé Bar après le 11 septembre, déclare qu’il l’a fait pour «  honorer les victimes  »

Les images d’un bar de la région de Dallas deviennent virales et son propriétaire est critiqué en ligne pour avoir ouvert le pub centré sur les événements tragiques du 11 septembre. Le Bar9Eleven est attaché à un restaurant Tex-Mex à Fort Worth, au Texas, juste à côté de l’Interstate 20 dans le centre commercial de Cityview Center.Bien que le bar soit opérationnel depuis des années, il a gagné en popularité la semaine dernière après qu’un utilisateur de Twitter, Jesse Tyler Photos. Alors qu’une photographie montre l’extérieur du pub, un autre clic semble provenir de l’intérieur qui montre une plaque commémorative décrivant les événements du 11 septembre 2001.

Le message a suscité l’indignation et certaines personnes sont même allées de l’avant pour donner une critique d’une étoile au bar.

Une fois à Revelation Generation, ils ont eu un toboggan aquatique sur le thème du Titanic, ce qui m’a incité à me demander à haute voix combien de temps il fallait passer après une tragédie avant de pouvoir en faire un tour de parc à thème. Maintenant, je me demande la même chose à propos des bars à thème. – Eric (@ThisIsEricsTrip) 18 mai 2021

pas de pensées cerveau vide juste Nine Eleven Bar – Garrett DeRossett (@ dadj3ans) 18 mai 2021

Êtes-vous censé vous enivrer et penser au 11 septembre? – ✌🏻 (@bouquetofwords_) 19 mai 2021

Le propriétaire du bar, Brent Thompson, avait renommé le bar en 2013 alors qu’il remodelait le restaurant. Le pub s’appelait auparavant Charlie’s Bar en l’honneur d’un ancien employé; cependant, il l’a renommé en l’honneur de ceux qui sont morts dans les attaques.

Dans un entrevue avec Texas Monthly, Thompson a expliqué que le nom n’était pas un stratagème publicitaire, mais il l’a fait après un septembre, il a lu un sondage qui a révélé qu’environ 80% des Américains ne savaient pas que l’anniversaire de l’événement approchait.

Malgré tout le tollé, Thompson insiste pour garder le nom et le thème car il veut que chaque client se souvienne de ce jour. Il est assez fier de Bar9Eleven et il est même bien de perdre certains clients s’ils le trouvent déplaisant. Malgré la condamnation généralisée, il est intéressant de noter que les clients fidèles de Bar9Eleven ne se soucient pas du nom ou du thème et continuent à le visiter.

Fait intéressant, Thompson avait ouvert son premier restaurant, Rio Mambo, le 11 septembre 2001, le jour où les terroristes avaient détourné quatre avions de ligne et les avaient transportés dans les Twin Towers à New York, le Pentagone à Washington DC et un champ en Pennsylvanie. Les attaques ont tué environ 3 000 personnes innocentes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici