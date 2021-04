Un propriétaire de PUB a été emprisonné pendant neuf ans pour la mort d’un garçon de neuf ans qui a été électrocuté alors qu’il jouait dans son café en plein air.

Harvey Tyrrell, sept ans, est décédé au pub The King Harold à Harold Wood, Essex, en septembre 2018 après avoir touché une lumière défectueuse.

La mère de Harvey Tyrrell, Danielle, laisse toujours la télévision allumée à la maison pour lui après sa mort

L’enfant de sept ans a été électrocuté devant le pub King Harold à Romford Crédit: SWNS

Le propriétaire du pub David Bearman, 73 ans, a admis une accusation d’homicide involontaire coupable, et l’électricien Colin Naylor, 74 ans, a été reconnu coupable d’une accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité.

Bearman a été emprisonné pendant neuf ans et Naylor pendant un an à la suite d’une audience de détermination de la peine à la Cour de la Couronne de Snaresbrook aujourd’hui.

Avant la condamnation, la mère angoissée de Harvey a raconté au tribunal comment elle avait gardé les cendres de son fils dans la maison familiale et laissait toujours la télévision allumée pour lui quand elle sortait.

Elle a déclaré au tribunal: « Ils peuvent tous les deux avoir la vie, mais ce ne serait toujours pas suffisant. »

L’enfant de sept ans s’est effondré après s’être assis sur des lumières décoratives tout en s’accrochant à une balustrade en métal à proximité avec sa main, provoquant la «circulation de l’électricité à travers son corps».

La police s’est précipitée au pub près de Romford, dans l’Essex, à la suite de l’incident vers 17h20 le 11 septembre 2018.

Harvey a été retrouvé insensible et a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il est décédé un peu plus d’une heure plus tard.

Sa mère, Danielle Jones, a déclaré: «C’est un sentiment bizarre – cela ne semble toujours pas réel.

«J’ai failli me pincer quand j’étais au tribunal. Vous avez lu ces choses et vous ne pensez pas que cela vous arrivera un jour.

«Même si ça fait deux ans et demi, ça devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas d’où je tire ma force.

L’AGONIE DE MAMAN

«Il y a des jours où je pleure tellement que je hurle littéralement. Si je ne me levais pas et ne faisais pas quelque chose pour Harvey, j’avais l’impression que je n’essayais pas d’obtenir justice pour lui.

Elle a ajouté: « Il a tellement été trompé. Cela me brise le cœur. Je n’étais pas là quand il a été blessé. J’ai dit d’accord, je t’aime, et ce sont les derniers mots que je lui ai dit.

« Nos mondes ont été bouleversés et la vie ne sera plus jamais la même. »

Elle a poursuivi: «Je ne veux pas faire confiance à notre fils d’un an, Jackson, hors de ma vue. Les cendres de Harvey sont dans une boîte chez nous avec nous.

«Nous laissons la télé allumée quand nous ne pouvons pas l’emmener avec nous.

«Comment vais-je expliquer que d’autres enfants ont des frères et des sœurs et que Jackson a un ange pour frère?

« La mort de Harvey aurait pu être évitée si facilement. Je ne pourrais pas être plus en colère quand j’ai entendu les détails de ce qui s’était passé. »

Le propriétaire David Bearman a admis une accusation d’homicide involontaire coupable

Mme Jones a ajouté: « Je ne pense pas que nous apprendrons à vivre avec. La perte d’un enfant est un autre type de chagrin.

« J’ai porté Harvey dans mon ventre. Quiconque a eu un enfant le saura. Vous vous attendez à ce que vos grands-parents et vos parents passent, pas votre jeune enfant. »

Lewis Tyrrell, le père de Harvey, a fait lire sa déclaration de témoin par le procureur Duncan Penny QC.

Il a dit: «J’ai l’impression qu’une partie de moi est morte quand Harvey est mort et je n’ai pas pu me sentir heureux depuis.

«Je me sens misérable, en colère, désespérément amer et pas comme le gars amusant que j’étais.

« La seule fois où je me sens heureux, c’est quand je suis paralytique. Pourquoi est-ce que ça a dû être notre enfant? Pourquoi ça n’aurait pas pu être un adulte, un vieil homme qui a vécu toute une vie? »

« Perdre un enfant est l’une des choses les plus difficiles au monde. Parce que c’était si soudain que nous n’avons pas eu la chance de dire au revoir. Si un enfant est malade, vous pourriez avoir cette chance.

« Baby Jackson est l’image crachée de quand il était plus jeune. J’ai l’impression que Jackson m’a sauvé. Il m’a empêché de boire autant et de me faire du mal.

Il a ajouté: « Les conséquences parlent d’elles-mêmes. Dave et moi étions amis. Je ne lui pardonnerai jamais d’avoir mis la cupidité au-dessus de la sécurité qui a conduit à la mort de notre fils.

«Son comportement a rendu si fou. Il n’a montré aucun remords après la mort de Harvey.

« Je considère chaque minute de mes sept années avec lui comme une bénédiction. Il me manque chaque jour et je passerai chaque jour à essayer d’honorer sa mémoire. »

Naylor, qui portait une chemise, un pull noir et un jean, ainsi qu’une veste en wax bleu marine et un masque médical bleu sur le quai. Bearman portait un manteau noir matelassé et un masque noir.

Les deux retraités se sont assis en silence pendant l’audience en écoutant les déclarations des parents.