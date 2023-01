Le propriétaire d’un perroquet condamné à une amende de Rs 74 Lakh après qu’un oiseau ait blessé un médecin à Taiwan

Après qu’un perroquet de compagnie ait blessé un médecin, un Taïwanais a été condamné à une amende de 91 350 $ (Rs 74 lakh) ainsi qu’à une peine de deux mois de prison, selon un rapport publié dans le Bbc. Le Dr Lin s’est fracturé le bassin et s’est disloqué la hanche après une chute causée par l’oiseau.

Selon l’agence de presse centrale de Taïwan, l’ara a choqué le médecin après avoir atterri sur son dos et battu frénétiquement des ailes.

Le propriétaire avait amené l’oiseau et un autre ara pour un jogging près de l’endroit où le Dr Lin courait, selon un témoignage au tribunal. Le Dr Lin a également déposé une action civile en dommages-intérêts pour ses pertes financières contre le propriétaire de l’ara, Huang, selon le point de vente. Il a déclaré devant le tribunal qu’il avait passé une semaine à l’hôpital après avoir subi des blessures et qu’il avait été incapable de travailler pendant six mois en raison de son rétablissement, dont trois mois de soins spéciaux.

Le médecin en question est un chirurgien plasticien et doit rester debout pendant de longues heures pour effectuer une intervention chirurgicale. Par conséquent, la blessure a entraîné de lourdes pertes financières. Son avocat a déclaré : « Il peut maintenant marcher, mais s’il reste debout pendant de longues périodes, il est toujours engourdi.

Selon un porte-parole des médias de la division administrative du tribunal de district de Tainan, l’affaire est “rare” et différente de toutes celles qui ont été entendues par un tribunal civil au cours de la décennie précédente.

Selon la BBC, le tribunal a conclu que la négligence de Huang avait entraîné la chute du Dr Lin. Le juge aurait déclaré que la taille de l’ara, 40 cm de haut avec une envergure de 60 cm, signifiait que le propriétaire d’un animal aussi énorme aurait dû prendre des “mesures de protection”.

Huang a déclaré qu’il acceptait la décision du tribunal mais prévoyait de faire appel, affirmant que les aras ne sont pas des oiseaux violents et que le paiement est “trop ​​​​élevé”.