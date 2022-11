Le propriétaire d’un manoir italien affirme que la propriété est hantée par les fantômes de la famille de Mussolini

Les propriétaires de ce manoir en Italie, qui était autrefois la maison de campagne de la famille Mussolini, affirment qu’il abrite plusieurs fantômes ou “esprits” de la tristement célèbre famille, selon un rapport de CNN. La Villa Carpena est pourtant un musée ; mais certainement pas pour les timides. Il présente «l’uniforme militaire du dictateur fasciste, sa moto bien-aimée, un berceau en fer et un miroir de chambre effrayant». La place assez grande se situe à Carpena, un tout petit quartier de la ville de Forlì.

Pour le dictateur fasciste ignorant, Benito Mussolini était un allié d’Adolf Hitler en temps de guerre et était italien de nationalité. Il a commis de graves crimes de guerre et a été exécuté alors qu’il tentait de fuir le pays avec sa petite amie dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en 1945. La Villa Carpena appartient maintenant à un homme d’affaires italien qui a acheté la propriété en 2000 et les contes de l’endroit être hanté sont même confirmés par quelques habitants.

Selon les rapports, le propriétaire de la villa-Domenico Morosini avec sa femme Adele-affirme très régulièrement la présence d’êtres surnaturels dans la villa. Ils croient, cependant, que les esprits sont suffisamment bénins et ne causent pas de tort à ceux qui visitent les lieux. Il a poursuivi en affirmant: «Je sens qu’ils nous respectent. Nous n’avons pas peur mais nous ne voulons pas déranger ces esprits, donc j’évite d’entrer dans la villa quand il fait nuit.”

Le couple a déclaré à CNN que la maison est “empilée avec toutes sortes d’objets personnels et d’œuvres d’art ayant appartenu à la famille (Mussolini)” et a poursuivi en affirmant qu’ils avaient vécu “des activités paranormales intenses et des événements surnaturels, dont certains une équipe de les chasseurs de fantômes autoproclamés disent avoir été témoins et enregistrés. Les locaux effrayants s’appelaient auparavant la Maison des souvenirs.

L’étage supérieur de la Villa Carpena contient un centre de recherche culturelle qui contient plus de 5 000 documents historiques et magazines vintage qui font la lumière sur l’ère fasciste et la famille Mussolini.

