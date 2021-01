Un propriétaire de magasin «d’ordonnance» qui promeut la vente d’objets de collection nazis refuse de mettre un terme à la vente de ce que les dirigeants juifs ont décrit comme des «outils du diable».

Robinson Ordinance a vendu une collection d’articles authentiques nazis au cours des trois dernières années dans sa boutique Morpeth – au nord-ouest de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud.

Les couteaux authentiques utilisés par les soldats nazis font partie de la rançon du roi des objets de collection en vente à la boutique.

L’ordonnance Robinson a été condamnée par les dirigeants juifs pour avoir vendu des souvenirs nazis

Un poignard nazi en vente à la boutique pour 2300 $

Les drapeaux et insignes nazis font partie des articles en vente à l’ordonnance Robinson

Le président de la Commission anti-diffamation, le Dr Dvir Abramovich, qui a mené une campagne nationale visant à interdire la vente de souvenirs nazis, a condamné la vente de ces articles.

‘Trop c’est trop. Ce n’est pas l’Allemagne nazie et il est pervers que la haine et la mort aient un prix », a-t-il déclaré lundi au Daily Mail Australia.

«La vitrine de ces outils du diable, le produit du crime, ferait sourire tous les adorateurs d’Hitler.

En vertu des lois australiennes, il n’est pas illégal de vendre des objets de collection nazis.

Le propriétaire de la boutique, Matt Robinson, qui a été banni de Facebook pendant 30 jours l’année dernière après avoir publié des images de vente de drapeaux à croix gammée, a affirmé que les néo-nazis n’achetaient pas les articles.

«Je ne veux offenser personne … Je ne vends pas ce truc pour répandre la haine. Les néo-nazis ne l’achètent pas – ils ne peuvent pas se le permettre », a-t-il déclaré.

«La plupart de mes collectionneurs ont environ 60, 70 et 80 ans et ont généralement servi avec des soldats allemands – pas des nazis – et beaucoup d’entre eux sont des collectionneurs.

M. Robinson a déclaré que s’il comprenait que la vente des articles pouvait déranger certains, il continuerait à les vendre.

«C’est de l’histoire. Je vends également des articles japonais de la Seconde Guerre mondiale qui sont également extrêmement populaires. En tant qu’Australiens, techniquement, nous devrions probablement être plus offensés par cela que par tout ce qui porte une croix gammée », a-t-il déclaré.

M. Robinson a affirmé que la vente des articles n’avait rien à voir avec la glorification de l’holocauste nazi, qui a coûté la vie à quelque six millions de Juifs entre 1941 et 1945.

«Je ne le vends pas pour le glorifier. Je n’y crois pas ni rien à voir avec le nazisme. Tout cela m’épouvante, mais en termes de militaria, c’est extrêmement désiré, collectable et c’est juste la nature de (l’entreprise) », a-t-il déclaré.

M. Robinson a affirmé que son magasin se trouvait parmi trois autres à proximité immédiate vendant des articles nazis.

Le président de la Commission anti-diffamation, le Dr Dvir Abramovich, a appelé à l’interdiction de la vente d’objets de collection nazis

Des casques allemands et des portraits du dictateur nazi Adolf Hitler sont tous à gagner à la boutique

Une copie de « Mein Kampf » d’Hitler se vend 350 $

Souvenirs nazis en vente pour 10000 $ Le propriétaire de la boutique Robinson Ordinance, Matt Robinson, affirme que les collectionneurs peuvent payer jusqu’à 10 000 $ pour des objets de collection nazis. «La rareté de certaines lames peut atteindre 10 000 dollars», a-t-il déclaré. Une telle lame était autrefois utilisée par le «département technique» nazi. «C’est une lame de 10 000 $ si vous pouvez la trouver. Si vous êtes assez chanceux pour même en obtenir un », a déclaré M. Robinson. Un haut de mât en maillechort ‘Blood and Silver’ actuellement en vente chez Robinson Ordinance coûte 3000 $. Jusqu’à quatre marchands utilisent la vitrine de la boutique pour vendre les articles nazis. «Ces articles ne sont donc pas que les miens», a déclaré M. Robinson.

Le Dr Abramovich a affirmé que des entreprises telles que celle de M. Robinson «faisaient le jeu des néo-nazis».

«Nous pouvons et devons faire mieux. Même la recherche de profits doit avoir ses limites, et ce phénomène outrageusement obscène est faux à bien des égards et déchire nos valeurs communes », a-t-il déclaré.

« Offrir ces matériaux macabres à la vente profane la mémoire des six millions de Juifs et des millions d’autres qui ont été assassinés, et dégrade l’héritage glorieux des vaillants creuseurs qui sont morts pour vaincre la machine d’extermination d’Hitler.

Le Dr Abramovich a affirmé que la vente de ces articles avait un lien direct avec l’atrocité de Christchurch qui a vu Brenton Tarrant assassiner 51 personnes après avoir pris d’assaut la mosquée Al Noor en 2019.

« Les suprémacistes blancs sont alimentés et conduits à des actes de violence par ce type de souvenirs », a-t-il déclaré.

«Permettre aux« solutionnistes finaux »et aux fanatiques, dont l’idéologie reflète celle d’un régime pervers, d’acheter de tels articles est moralement faux et dépasse toutes les lignes rouges.

«Le temps des discussions est terminé. Il est maintenant temps d’agir. Ce commerce effroyable doit cesser, et nous exhortons une fois de plus tous les gouvernements des États à éradiquer immédiatement le colportage de tels accessoires en l’interdisant.

Facebook a interdit l’ordonnance RObinson pendant 30 jours après avoir découvert des images nazies sur le site de la boutique

Matt Robinson affirme que les objets de guerre allemands sont très prisés par les collectionneurs en raison de la qualité de leur fabrication

M. Robinson s’est dit prêt à avoir une discussion avec le Dr Abramovich s’il était prêt à écouter ses explications.

«Ce qu’il suggère est si loin de là où je suis assis … Je ne le vends pas à des gens qui sont haineux», a-t-il déclaré.

«C’est ridicule, la plupart d’entre eux sont des collectionneurs militaires et ils comprennent ce que c’est. Je ne l’ai jamais vendu à quiconque a représenté ou agi à distance d’une manière qui suggérerait qu’il allait sortir dans la rue, ou l’utiliser pour toute sorte de haine.