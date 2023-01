Le propriétaire d’un magasin en liquidation de Kelowna ouvre un deuxième magasin au centre-ville de Salmon Arm

Allan Tew est convaincu que Sun City Liquidations & Auctions sera ouvert au centre-ville de Salmon Arm à partir du 1er février, sinon avant.

Tew est propriétaire du magasin Sun City Liquidations & Auctions à Kelowna et est en train d’en ouvrir un deuxième au 380 Alexander St. – l’ancien magasin Pet Valu.

Lui et l’associée du magasin de Kelowna, Stephanie Ekmecic, étaient à Salmon Arm le mercredi 11 janvier, emménageant des produits et embauchant du personnel. D’après la réponse des gens ce matin-là, Tew se sentait très bien à propos de Salmon Arm.

“Cela nous stimule – le nombre de personnes qui passent ce matin et nous font signe”, a déclaré Tew.

Lors de la recherche d’un emplacement à Salmon Arm, Tew a déclaré qu’il avait vérifié 380 Alexander en ligne et l’avait initialement rejeté. Au cours de l’été, le propriétaire de la propriété, Bill Laird, a invité Tew à le rencontrer et les deux ont pu trouver un accord.

“Bill, je pense que son objectif était d’amener quelqu’un comme nous au centre-ville pour aider à ramener les gens au centre-ville”, a déclaré Tew. « Je pense que nous allons le faire. Je pense que notre produit, la variété, le prix, attirera les gens. Je pense que si nous sélectionnons et choisissons le bon personnel, cela les incitera également à venir.

Interrogé sur les produits que proposera Sun City Liquidation & Auctions de Salmon Arm, Tew a tout dit – des meubles à la nourriture, en passant par les vêtements, l’électronique et les gros et petits appareils électroménagers.

“Nous obtenons des produits de tous les grands détaillants que vous pouvez imaginer”, a déclaré Tew, notant que l’un des plus gros contrats de Sun City est Costco.

“Je pourrais remplir trois de ces magasins – il y a suffisamment de produits disponibles.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait pris la décision d’ouvrir un magasin à Salmon Arm, Tew a expliqué que le magasin de Kelowna avait vu sa part d’activité des résidents de Salmon Arm.

“Nous avons en fait livré des vanités de salle de bain, des planches à pagaie, des appareils électroménagers, etc. à Salmon Arm”, a déclaré Tew. « Nous avons été approchés par un grand détaillant pour acheter plus de ses produits, prendre un autre emplacement, et nous sommes pratiquement saturés à Kelowna. Je ne voulais pas dire non mais je savais que je devais créer une autre avenue pour pouvoir le vendre.

Autre raison de choisir Salmon Arm : la famille.

“Ma mère vit ici, mon jeune frère, mon fils aîné, sa femme et ma petite-fille viennent d’emménager ici il y a deux mois”, a déclaré Tew. « Nous adorons Salmon Arm. Je pense que c’est beau. Je pense qu’il a un énorme potentiel et il a toujours été sur mon radar.

Tew a ouvert le premier emplacement Sun City Liquidations & Auctions dans le Westside de Kelowna en 2017. Au cours des dernières années, le magasin a déménagé au 2495 Enterprise Way à Kelowna.

“Nous sommes une entreprise familiale et vous le saurez dès que vous entrerez dans le magasin”, a déclaré Tew, décrivant ce qui distingue Sun City des autres magasins en liquidation. “Il y a une ambiance très décontractée, on s’amuse beaucoup, on travaille d’arrache-pied…

«Nous voulons être de bons intendants de la communauté – nous achetons souvent des offres alimentaires qui sont trop importantes pour notre magasin, de sorte que la banque alimentaire en obtiendra un tas.

« Ce qui nous distingue, c’est notre personnel, ce sont nos gens. Nous ne sommes pas une entreprise, nous essayons de traiter tout le monde de la même manière – nous accueillons des gens de tous les horizons et nous en sommes heureux. »

Tew a déclaré que les liquidations et les ventes aux enchères de Sun City de Salmon Arm seront ouvertes, « contre vents et marées », d’ici le 1er février.

“Nous aurons probablement le magasin approvisionné quatre ou cinq jours plus tôt et nous pourrions faire une sorte d’ouverture en douceur”, a déclaré Tew.

Plus d’informations sur la page Facebook de l’entreprise. Tew a déclaré qu’il y aura bientôt une page créée spécifiquement pour le magasin Salmon Arm, où les gens pourront voir les nouveaux articles à leur arrivée.

