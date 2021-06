Le propriétaire d’un magasin de musique d’Uttarakhand qui a ramené les Beatles à la maison pour le thé, décède

Ajit Singh, le propriétaire d’un magasin de musique indien qui s’est lié d’amitié avec les Beatles lors de leur voyage mystérieux et magique à Rishikesh il y a plus d’un demi-siècle, est décédé à l’âge de 88 ans. En février 1968, les Fab Four sont allés chercher à l’ashram (retraite) de Maharishi Mahesh Yogi dans le nord de l’Inde, à la recherche de spiritualité, de nouvelles expériences et d’un refuge contre la Beatlemania chez nous. Dynamisés par leur nouvel environnement surplombant le Gange, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr y ont écrit une grande partie de leur « album blanc » séminal.

Turbanné, mince et avec une voix rauque, Singh a rappelé dans une interview à l’AFP en 2019 le groupe errant un jour dans son magasin d’instruments de musique dans la ville voisine de Dehradun.

Il se souvenait d’avoir sympathisé avec les Liverpudlians, qui avaient été poursuivis par une foule à l’extérieur, et de les « avoir invités à la maison pour le thé ».

« Ils étaient très polis avec moi, ils n’étaient pas hautains ou quoi », a-t-il déclaré à l’AFP les yeux pétillants, dans la boutique qu’il tenait encore un demi-siècle plus tard, la Pratap Music House.

« J’ai toujours dit aux gens qu’ils étaient de bonnes personnes. »

Le journaliste local Raju Gusain, qui a été à l’avant-garde de la restauration de l’ancien ashram délabré ces dernières années, a déclaré que Singh pensait que Lennon était le plus talentueux du groupe.

« Ajit Singh était un type adorable », a déclaré Gusain à l’AFP, confirmant sa mort en début de semaine, rappelant à quel point il aimait raconter ses vieilles histoires sur les Beatles.

« Il a promis qu’il fournirait des photos de la fête d’anniversaire de Harrison, mais il n’a pas réussi à les localiser et a utilisé des excuses », a déclaré Gusain.

«Il a dit qu’il n’était pas si organisé et qu’il les trouverait un jour et m’appellerait. On en riait tous les deux. »

Singh était un musicien très accompli à part entière, se produisant à l’étranger et devenant l’un des artistes les mieux notés sur All India Radio, selon le Times of India.

Il était l’une des rares personnes à pouvoir jouer de la vichitra veena, un instrument à cordes traditionnel qui repose horizontalement devant le musicien agenouillé.

« J’avais l’habitude de dire à Ajit… de noter ses expériences pour la postérité et d’écrire un livre », a déclaré le journal citant une amie de longue date, Mercy Phuntsog Nath. « Il hochait la tête et disait: » J’écris « . «

