Le propriétaire d’un magasin de disques de Hamilton trouve une cassette rare du concert “perdu” de Neil Young en 1973 à l’Université McMaster

Chad Silva, propriétaire de Flashbacks Records sur Concession Street à Hamilton, a reçu un important don de cassettes l’année dernière.

Silva, 24 ans, a déclaré que la plupart des propriétaires de magasins de disques n’auraient pas jeté un deuxième coup d’œil à la pile de mixtapes et d’enregistrements faits maison.

“J’ai tout traversé parce que je suis minutieux”, a-t-il déclaré. “Tout le reste était presque digne d’une poubelle.”

C’est-à-dire, à l’exception de deux bandes sans étiquette contenant des notes manuscrites en boucle au dos de la liste des sets pour un spectacle perdu de Neil Young de l’Université McMaster en 1973.

L’Hamiltonien qui a enregistré les cassettes voulait que son mari puisse écouter le concert, car il ne pouvait pas y assister. (Cara Nickerson/CBC)

“En tant que fan, je me suis dit:” Oh mon Dieu, Neil Young à l’Université McMaster. Je n’aurais même jamais pensé qu’il jouerait là-bas “”, a déclaré Silva.

Le site Web des fans de Sugar Mountain Neil Young a dressé une liste de tous les spectacles connus de l’artiste né à Toronto et de leurs enregistrements. Silva a trouvé la date de l’émission McMaster : 28 octobre 1973.

“À côté de cette date, il était écrit non enregistré, présumé perdu. Et je me suis dit:” Eh bien, je l’ai entre les mains ici “”, a déclaré Silva.

Un concert « unique et insolite »

La cassette trouvée par Silva faisait partie de la tournée Young’s Tonight’s the Night.

Paul Panchezak, un étudiant de McMaster à l’époque et bénévole de longue date au CFMU, la station de radio étudiante de McMaster, a déclaré que même si c’était il y a près de 50 ans, il s’en souvient bien.

“C’était juste avant Halloween. Il pleuvait et il faisait froid”, a-t-il déclaré.

“[Young] portait le costume blanc comme la couverture de Ce soir c’est le soir et avait un palmier avec une ampoule dessus. Et de temps en temps, il allumait l’ampoule et disait : ‘Bienvenue à Miami Beach. Tout est moins cher qu’il n’y paraît.'”

Carol Ann Wilson a passé en revue le concert Young pour The Silhouette en 1973 et a contesté le “manque de professionnalisme” et le fait qu’il s’agissait d’un “concert d’entraînement” pour le prix élevé de 5 $. (La silhouette)

Après le concert, un article dans le journal étudiant de McMaster, The Silhouette , rédigé par Carol Ann Wilson, a évoqué l’habillage de scène dans une critique cinglante du spectacle.

“Si un palmier artificiel et une ampoule “soleil” peuvent vous convaincre que vous êtes à Palm Beach, alors vous pensez probablement aussi que le concert tant attendu de Neil Young valait le billet à 5,00 $”, indique l’article.

Young, avec un œillet blanc sur son micro, lors du rappel de la tournée Time Fades Away en 1973. (Joël Bernstein)

Panchezak a déclaré que la foule d’étudiants ne savait pas non plus comment prendre le concert.

“Ils n’ont reconnu aucune chanson et, vous savez, c’était intéressant, mais… ce n’était pas familier.”

À ce jour, a déclaré Panchezak, le concert de 1973 fait partie des trois meilleurs spectacles auxquels il ait jamais assisté.

“J’ai assisté à pas mal de concerts dans ma vie, mais c’est là-haut parce que c’était si unique et inhabituel, et qu’il y avait tellement de rebondissements inattendus, et ils ont très bien joué.”

« Neil est assez absorbé par ses archives »

Silva a déclaré que la femme qui a enregistré et donné la copie clandestine du concert n’avait jamais eu l’intention de la distribuer.

“L’histoire est que son mari n’a pas pu assister à l’émission, alors elle a juste apporté son magnétophone pour qu’il l’entende plus tard.”

Silva a déclaré que la femme qui avait fait don des bandes craignait que Young ne porte plainte contre elle, après avoir lu qu’Eric Clapton aurait poursuivi une veuve allemande qui avait mis un de ses CD contrefaits sur eBay en 2021. Clapton n’a pas poursuivi le procès.

“Je ne pense pas qu’un procès soit même du domaine du possible”, a déclaré Astrid Young, la sœur de Neil Young. “Je pense que c’est plus une question d’intérêt à ce stade, comme un genre” Voyons à quoi ça ressemble “.”

En fait, en 2020, Young a sorti six enregistrements contrefaits de ses concerts sous forme de disques vinyle.

Astrid a déclaré que ces dernières années, Young s’est concentré sur l’archivage du travail de sa vie et qu’il travaille actuellement sur sa musique des années 1990 et 2000.

“Actuellement, Neil est assez absorbé par ses archives”, a-t-elle dit, ajoutant que son frère, qui a 76 ans, a enregistré la plupart de ses concerts de sa longue et prolifique carrière.

“Il y a tellement de matériel, et ils ont commencé à travailler là-dessus probablement à la fin des années 80, en passant au crible les émissions, et beaucoup d’entre elles sont également enregistrées”, a déclaré Astrid.

Young se produit lors de la 4e édition annuelle de Light Up The Blues au Pantages Theatre le 21 mai 2016 à Hollywood, en Californie. (Kevork Djansezian/Getty Images)

“Si vous pouvez imaginer devoir écouter 300 versions différentes de Descendre par la riviére, chacun d’eux étant de 20 minutes ou quelque chose comme ça. C’est définitivement un travail à temps plein pour pas mal de personnes..

“Il y a beaucoup de bootlegs qui circulent. Certains d’entre eux sont vraiment bons et certains d’entre eux sont vraiment mauvais.” L’intérêt de Neil se résume à la propreté de l’audio, a-t-elle déclaré.

CBC Hamilton a écouté la bande au Flashbacks Record Store et a trouvé que l’audio était clair.

Silva a déclaré qu’il avait été en contact avec la direction de Young et qu’il faisait don de la bande aux archives de Young.

Il a dit qu’il était content d’avoir fini avec la cassette, donc elle ne va pas à la poubelle.

“Je pense vraiment au fond de mon cœur que si un autre magasin recevait ce don, il serait à la décharge en ce moment”, a déclaré Silva.