Le propriétaire d’un magasin de bagels de Winnipeg faisait du trafic de drogue, déposait de l’argent dans une entreprise, selon un dépôt en justice

L’un des propriétaires d’un magasin de bagels à Winnipeg était un membre haut placé d’un réseau de trafic de drogue qui a acheminé de la cocaïne et de la MDMA au Manitoba et l’a distribuée dans la province, selon un dossier judiciaire.

Chris Silva, propriétaire de Hudson Bagels, a été accusé le 14 décembre de trafic, de possession à des fins de trafic et de possession de biens ou du produit de biens obtenus par des crimes liés à la drogue d’une valeur de plus de 5 000 $.

Les incidents décrits dans le dossier judiciaire incluent un cas où un sac-cadeau de marque Gucci contenant 45 000 $ en espèces aurait été remis à Silva, et un autre dans lequel il est accusé d’avoir utilisé un pseudonyme pour envoyer 90 000 $ en espèces à une adresse en Colombie-Britannique.

Les crimes dont Silva est accusée se seraient produits entre le 13 septembre et le 14 décembre, selon les archives judiciaires.

Hudson Bagels, une petite boutique blanche avec une porte jaune vif et un auvent à rayures noires et blanches sur la rue Sherbrook à Winnipeg, a ouvert pendant la pandémie en novembre 2020.

Le gouvernement provincial cherche maintenant à saisir l’argent des comptes bancaires liés à Silva, son partenaire et copropriétaire et à leur entreprise, alléguant que Silva a effectué deux dépôts en espèces de 10 000 $ ou plus cette année sur un compte au nom du magasin de bagels.

Silva a également effectué trois importants dépôts en espèces en l’espace de quatre heures sur un compte conjoint qu’il partage avec son partenaire, selon la déclaration que le directeur de la confiscation des biens criminels a déposée devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba le 13 décembre.

Le partenaire de Silva n’a été accusé d’aucun crime. Les accusations portées contre Silva n’ont pas été prouvées devant les tribunaux. Aucun des deux n’a répondu aux demandes de commentaires.

La loi manitobaine permet au gouvernement de saisir les biens qui sont le produit d’un crime ou qui ont servi à en commettre un, même si la personne impliquée n’a pas été reconnue coupable d’un crime.

Le dossier allègue que les fonds des comptes bancaires sont le produit du crime et ont été utilisés ou destinés à être utilisés pour acheter de la drogue pour le trafic, ce qui à son tour était susceptible ou destiné à générer un profit.

Le magasin de bagels prévoyait également de s’agrandir avec un site à La Fourche, selon un porte-parole, environ deux ans après l’ouverture de son emplacement de la rue Sherbrook.

Dans un courriel, le porte-parole de La Fourche a déclaré être au courant des accusations portées contre l’un des copropriétaires de Hudson Bagels.

“Nous examinons ces nouvelles informations et leur impact sur le deuxième emplacement prévu de Hudson Bagels à The Forks Market”, indique l’e-mail.

1 million de dollars de cocaïne

Les accusations découlent d’une enquête policière baptisée Project Onyx qui a débuté en août 2021, selon le dossier du tribunal.

Au cours de cette enquête, la police a utilisé des agents d’infiltration, des ordonnances de production, des mandats et de la surveillance – y compris la surveillance physique directe de Silva – selon le dossier.

Le dossier judiciaire allègue également que la police a observé quelque part environ 1 million de dollars de cocaïne manipulée, stockée et / ou distribuée par des membres du réseau.

Il détaille plusieurs incidents où Silva aurait été vue en train de recevoir de l’argent de la drogue par un autre membre du réseau.

Celles-ci s’échelonnent de juillet à décembre. Dans trois des incidents, Silva aurait reçu l’argent dans le même parking du centre commercial de Southdale, selon le dossier.

La police a obtenu un mandat dans l’un de ces incidents pour trouver et inspecter secrètement un sac cadeau de marque Gucci qui serait plus tard remis à Silva. Il contenait 45 000 $ en espèces, selon le dossier.

Dans un autre incident, le dossier allègue que Silva a obtenu l’argent dans le parking d’un restaurant sur St. Mary’s Road. Il se serait ensuite rendu à son magasin de bagels de la rue Sherbrook pendant environ 45 minutes avant de repartir pour rencontrer dans son véhicule un inconnu.

Après cela, le dossier du tribunal allègue qu’il s’est rendu au Purolator sur l’avenue Sargent et s’est arrangé pour expédier un colis à une adresse à Langley, en Colombie-Britannique, sous le nom de M. Glass.

La police a intercepté ce colis avec un mandat et l’a fouillé secrètement, et la découverte indique qu’ils ont trouvé 90 000 $ en espèces.

Cet argent “n’a pas été regroupé ou emballé d’une manière conforme aux pratiques bancaires standard”, mais “a été regroupé et emballé d’une manière compatible avec le trafic de drogue de haut niveau et les produits d’activités illégales”, indique le dossier du tribunal.

Silva, son partenaire, le magasin de bagels et leur banque sont tous répertoriés comme défendeurs dans la déclaration.