Le propriétaire d’un magasin californien de 80 ans qui a tiré sur un voleur décède

NORCO, Californie –

Un propriétaire de magasin d’alcools du sud de la Californie, âgé de 80 ans, qui a fustigé un voleur armé avec un fusil de chasse est décédé, a rapporté mardi le magasin.

Craig Cope est décédé mardi matin et un mémorial au Norco Market & Liquor aura lieu à une date ultérieure, selon une publication sur Facebook. Il n’a pas mentionné la cause de sa mort.

Cope était au comptoir peu avant 3 heures du matin le 31 juillet à Norco dans le comté de Riverside lorsqu’un homme portant un masque de ski a franchi la porte, pointant un fusil et exigeant: “Mains en l’air! Mains en l’air!” La vidéo de surveillance a montré Cope tirant une balle avec le fusil de chasse.

Le tireur a pris la fuite. Des caméras de surveillance à l’extérieur du magasin l’ont surpris en train de crier “Il m’a tiré le bras, il m’a tiré le bras!” comme il est monté dans une voiture et a été chassé.

“Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur”, après que la voiture avec quatre voleurs à l’intérieur se soit arrêtée sur le parking et que certains soient sortis portant des masques et des gants et tenant des armes, a-t-il déclaré à KTTV-TV.

Il était seul dans le magasin. Un voleur est entré par la porte avec ce que Cope a dit semble être un fusil semi-automatique.

“Le gars a pointé l’arme directement sur moi. C’était lui ou moi”, a-t-il déclaré à la station.

Quatre hommes ont ensuite été arrêtés dans un hôpital où le suspect blessé était soigné. La voiture de fuite a été volée à Las Vegas et contenait des armes volées, ont indiqué les autorités.

Cope a été félicité par le département du shérif. La vidéo du tournage a fait de lui une célébrité. Les gens ont afflué vers le magasin pour le photographier, le féliciter et acheter des articles, dont un t-shirt avec le slogan “Ne plaisante pas avec Norco, nous vous tirerons le bras”, a rapporté KABC-TV.

Cope était propriétaire du magasin depuis 1976. Après la fusillade, il a subi une crise cardiaque mais s’est rétabli et est retourné au travail avant d’avoir un accident vasculaire cérébral invalidant en octobre.