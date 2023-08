Le propriétaire d’un magasin californien a été tué par balle lors d’un différend concernant le drapeau de la fierté; des officiers tuent un tireur

CEDAR GLEN, Californie (AP) – Une propriétaire d’entreprise californienne a été tuée par balle après un différend concernant un drapeau LGBTQ Pride affiché à l’extérieur de son magasin, selon les autorités.

Les responsables du shérif du comté de San Bernardino ont déclaré que Laura Ann Carleton, 66 ans, avait été déclarée morte sur les lieux de la fusillade vendredi soir.

Les responsables du shérif ont déclaré que lors de l’altercation initiale au magasin de vêtements de Carleton, le suspect « a fait plusieurs remarques désobligeantes au sujet d’un drapeau arc-en-ciel qui se tenait à l’extérieur du magasin avant de tirer sur Carleton ». Il a ensuite pris la fuite.

Les députés ont pu localiser le suspect armé et il a été mortellement abattu après une confrontation avec les officiers. L’homme n’avait pas été identifié dimanche.

Carleton, qui a préféré s’appeler «Lauri», laisse dans le deuil son mari et neuf enfants dans une famille recomposée. Elle possédait et exploitait le magasin de vêtements Mag.Pi à Cedar Glen. La communauté non constituée en société des montagnes de San Bernadino se trouve à environ 96 kilomètres à l’est du centre-ville de Los Angeles.

Un groupe LGBTQ de Lake Arrowhead, à proximité, a déclaré que Carleton ne s’identifiait pas comme membre de la communauté LGBTQ +, mais passait du temps à aider et à défendre tout le monde et défendait ses drapeaux Pride placés devant son magasin le soir de la fusillade.

Les forces de l’ordre de plusieurs États ont enquêté sur la destruction des drapeaux arc-en-ciel de la Pride en tant que crimes haineux potentiels au cours des dernières années.

The Associated Press