Le propriétaire du journal hongkongais, Jimmy Lai, s’est vu refuser une caution pour avoir prétendu qu’il était « de connivence avec des puissances étrangères » alors qu’il était traîné devant les tribunaux enchaînés.

Lai, qui a fondé le tabloïd Apple Daily, a été accusé de soupçon de collusion avec les forces étrangères et de mise en danger de la sécurité nationale, a rapporté vendredi la chaîne de télévision locale TVB.

Il est la personne la plus en vue sur plus de deux douzaines d’inculpations en vertu de la loi radicale depuis qu’elle a été imposée par Pékin en juin.

La police a déclaré dans un communiqué avoir arrêté un homme de 73 ans en vertu de la loi sur la sécurité nationale, mais ne l’avait pas nommé.

Lai a été arrêté en août. Lui et deux dirigeants de Next Digital, la société qui exploite le journal Apple Daily, ont ensuite été accusés de fraude pour des accusations de violation des conditions de location des espaces de bureau de la société. Il s’est vu refuser une caution au début du mois.

Interrogé sur la réaction du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, aux accusations de Lai en vertu de la loi sur la sécurité nationale, le porte-parole Stéphane Dujarric a réitéré la « préoccupation du chef de l’ONU concernant le rétrécissement de l’espace civique dans de nombreux endroits du monde ».

Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale en réponse aux manifestations à Hong Kong qui ont commencé en juin 2019 à propos d’un projet de loi d’extradition et ont été élargies pour inclure des demandes de plus grande démocratie dans l’ancienne colonie britannique.

La législation interdit la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères pour intervenir dans les affaires intérieures de Hong Kong. Dans certains cas, les personnes inculpées en vertu de la loi sur la sécurité nationale pourraient également être jugées en Chine continentale, où le système juridique est très opaque.

La législation générale a suscité davantage de protestations publiques et a conduit à des plaintes selon lesquelles Pékin viole l’autonomie promise à Hong Kong lors de la remise de la Grande-Bretagne à la Chine en 1997. Les critiques ont déclaré que la loi portait également préjudice au statut de Hong Kong en tant que centre d’affaires.

Apple Daily a critiqué la loi en première page le 1er juillet, la qualifiant de «dernier clou dans le cercueil» de l’autonomie du territoire.

Lai a plaidé pour que d’autres pays adoptent une position plus dure à l’égard de la Chine, et l’année dernière, il s’est rendu aux États-Unis pour rencontrer le vice-président Mike Pence et le secrétaire d’État Mike Pompeo pour discuter du projet de loi sur l’extradition.

Il a également été arrêté en février et avril pour avoir participé à des manifestations non autorisées. Il fait également face à des accusations d’avoir rejoint une veillée non autorisée marquant l’anniversaire de la répression du 4 juin 1989 contre les manifestations pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin.