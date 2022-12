Le propriétaire d’un gymnase de Delhi abattu au bureau, les tueurs emportent l’enregistreur de vidéosurveillance

Vendredi, un propriétaire de salle de sport a été abattu dans son bureau par trois hommes à Preet Vihar, dans l’est de Delhi, et a emporté l’enregistreur de vidéosurveillance avec eux, ce qui a compliqué l’enquête, a indiqué la police.

La victime, Mahendra Aggarwal, 45 ans, dirigeait une chaîne d’Energy Gym and Spa et vendait également du matériel de gym. Il se trouvait au siège de sa société au-dessus de l’un de ses gymnases vers 20 heures lorsque trois hommes armés sont entrés et ont immédiatement tiré plusieurs coups de feu sur lui. Une balle dans la tête l’a tué, a indiqué la police.

En s’échappant, les tueurs ont emporté l’appareil d’enregistrement attaché aux caméras de sécurité CCTV du bureau.

La police scanne maintenant des images d’autres caméras de vidéosurveillance dans la région pour obtenir des indices. Une équipe médico-légale a également inspecté la scène du crime.

La police a déclaré que l’on demandait aux proches s’ils suspectaient l’implication de quelqu’un ou toute inimitié qu’il avait.