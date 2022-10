Le propriétaire d’un condo à Vancouver perd l’appel d’évaluation basé sur le stationnement

Un résident de Vancouver a perdu sa soumission pour faire augmenter la valeur imposable de son condo en raison du nombre de places de stationnement qui y sont associées.

Benjamin G. Pedret a interjeté appel auprès de la Commission d’appel de l’évaluation foncière, faisant valoir que l’évaluateur avait sous-évalué son condo d’une chambre de 623 pieds carrés à Kitsilano de plus de 85 000 $.

Pedret a fait valoir que son évaluation de 2022 devrait être augmentée de 743 000 $ à 828 690 $, principalement parce qu’il y a quatre places de stationnement associées, plutôt que la seule place qui est généralement incluse avec les condos dans son immeuble de la 4e Avenue.

Robert Metcalf, le président du panel du CCPP qui a entendu l’affaire, n’a pas été impressionné par les arguments du propriétaire.

Dans une décision publiée en ligne cette semaine, Metcalf a décrit – et rejeté – le raisonnement de Pedret pour l’augmentation souhaitée.

“En estimant la valeur contributive des trois places de stationnement supplémentaires, l’appelant se réfère à un certain nombre d’articles publiés sur les prix demandés des places de stationnement au centre-ville de Vancouver, à vendre à quiconque sur le marché libre, et non limité aux propriétaires du complexe, comme c’est le cas avec le sujet (la propriété)”, a écrit le président du panel.

“Les prix demandés sur le marché libre varient de 30 000 $ à 50 000 $ par étal. L’appelant, sans aucune analyse, estime la valeur des trois étals supplémentaires du sujet à 45 000 $ par étal ou 135 000 $.”

Pedret a ajouté ce montant à son calcul de la valeur de sa maison, ce que Metcalf a également trouvé insuffisant.

Le président du panel a noté que Pedret a comparé sa propriété à cinq ventes récentes dans sa région, mais n’a fourni “aucune analyse” de la pertinence des comparaisons.

“En outre, l’appelant ne procède à aucun ajustement pour les différences qui font varier les prix, telles que le temps, la taille (quatre [the comparables] sont de plus grandes unités de deux chambres), l’emplacement dans le bâtiment ou l’impact de la circulation », a écrit Metcalf.

“L’appelant se contente plutôt de fournir le calcul suivant : 623 pieds carrés par 1 113 $ (le prix moyen au pied carré de ses cinq ventes non ajustées), pour arriver à une valeur de 693 690 $ (que je corrige à 693 399 $), avant son estimation de la valeur contributive des trois places de stationnement supplémentaires.

Le président du jury a été beaucoup plus convaincu par la preuve présentée par l’évaluateur, qui a fait des ajustements pour le temps et d’autres considérations à trois ventes comparables, et qui a fourni une estimation inférieure de 30 000 $ par place de stationnement.

Pour arriver à ce total, selon la décision de Metcalf, l’évaluateur a pris en compte les prix de vente de trois places de stationnement en pleine propriété – c’est-à-dire celles disponibles à l’achat en tant que propriété autonome, non associées à une unité spécifique dans un immeuble – situées à Yaletown. Le prix de vente moyen des trois places de stationnement – ​​après avoir appliqué les ajustements en fonction du moment où les ventes ont eu lieu – était de 39 750 $.

L’évaluateur a ensuite ajusté cette moyenne à la baisse de 25 % pour tenir compte de la différence générale de valeur entre des propriétés comparables à Yaletown et à Kitsilano.

“L’appelant soutient que l’évaluateur n’a pas fourni de données sur le marché pour réfuter la valeur marchande actuelle de 45 000 $ pour chacune des trois places de stationnement supplémentaires”, a écrit Metcalf.

“Je trouve tout à fait le contraire. L’évaluateur a fourni des preuves du marché au moyen d’une analyse des ventes jumelées pour étayer son estimation de 30 000 $ pour chaque place de stationnement supplémentaire. On pourrait bien affirmer que 30 000 $ par place de stationnement est un peu élevé. d’autre part, l’estimation de l’appelant de 45 000 $ par étal est basée sur les prix demandés mais non vendus, et sur les offres en pleine propriété, contrairement au complexe en question. »

Pour ces raisons, Metcalf a confirmé la valeur imposable de la propriété de 743 000 $.