Le propriétaire d’un chien poursuivi pour des vidéos virales de TikTok nie l’affirmation du vétérinaire selon laquelle il a diffamé la clinique

Une propriétaire de chien poursuivie par un hôpital pour animaux à Surrey, en Colombie-Britannique, pour une série de vidéos critiques de TikTok a déposé une défense devant le tribunal, affirmant que ses messages ne sont pas diffamatoires parce que son histoire sur la façon dont son chien a été traité est vraie.

Victoria Veira, 36 ans, a déclaré que ses vidéos virales sur le Surrey Animal Hospital expliquaient avec précision comment la clinique avait traité son chien ce printemps.

Elle a dit que la clinique est celle qui attaque sa réputation, et non l’inverse.

“A aucun moment, Mme Veira n’a fait de déclarations fausses, malveillantes ou diffamatoires à propos de [Surrey Animal Hospital]”, lire la réponse à une action civile déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

« En déposant [the lawsuit] … Surrey Animal Hospital et son avocat, avec un motif illégitime, ont intentionnellement et stratégiquement planifié de nuire à la réputation de Mme Veira aux yeux du public en faisant de fausses déclarations contre elle et sans donner à Mme Veira la possibilité de lui fournir version des faits au public. »

Veira a publié une série de vidéos sur TikTok ce printemps affirmant que le Surrey Animal Hospital avait maltraité Charlie, son mélange Akita, après l’avoir emmené pour être castré en mars. Elle a dit qu’il a développé une infection qui n’a été guérie que lorsqu’elle l’a emmené chez un autre vétérinaire de la ville.

Ses vidéos montraient les critiques une étoile de la clinique sur Google, son histoire de discipline professionnelle et une série en trois parties expliquant le traitement qu’elle a dit que son chien avait reçu. La vidéo la plus regardée montrait une partie d’une dispute entre Veira et un membre du personnel.

Ensemble, les clips, qui sont toujours disponibles en ligne, ont été visionnés plus de 900 000 fois.

La clinique a déposé sa plainte pour diffamation en août.

Il disait que l’infection post-opératoire de Charlie était la faute de Veira parce qu’elle n’avait pas utilisé de cône de beignet rigide pour empêcher Charlie de lécher la plaie. Veira a admis que Charlie avait pu atteindre l’incision autour d’un collier gonflable, mais a déclaré qu’elle l’avait rapidement changé pour un cône solide.

Commentaire “Abattoir”

Les avocats de la clinique ont déclaré que Veira avait posté ses TikToks avec une “indifférence téméraire” aux faits uniquement dans le but de ruiner la réputation du vétérinaire, et a contesté une vidéo en particulier.

“J’ai amené mon chien à un abattoir. OK, je n’ai pas dit ça, c’est dire, je vais le reprendre, mais je l’ai emmené chez un mauvais vétérinaire, c’est sûr”, a déclaré Veira dans la vidéo.

Dans sa réponse, Veira a déclaré que la remarque avait été sortie de son contexte et qu’elle s’était corrigée quelques secondes plus tard. Elle a également dit qu’elle avait depuis entendu parler de plusieurs autres personnes, dont un ancien employé de la clinique, qui avaient eu des expériences négatives à la clinique.

“La seule intention de Mme Veira en publiant les vidéos TikTok était de partager légalement et honnêtement son expérience personnelle avec [Surrey Animal Hospital] et ses recherches ultérieures sur [the clinic]de la longue histoire de critiques négatives de la part d’individus ayant vécu des expériences médiocres similaires », lit-on dans sa réponse.

Le Surrey Animal Hospital est photographié à Surrey, en Colombie-Britannique, le 7 septembre. (Ben Nelms/CBC)

Veira a déclaré que ses commentaires sont également protégés par la défense du “commentaire loyal”: en vertu de la liberté d’expression, les clients peuvent publier des avis sur une entreprise sur des sites comme TikTok tant que leur histoire est vraie et leurs commentaires basés sur des faits.

Elle a dit que toute la demande devrait être rejetée.

Le potentiel viral de TikTok

Les experts ont décrit la réclamation de la clinique comme une autre dans une tendance croissante de poursuites en diffamation impliquant des déclarations faites sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter.

Les réclamations TikTok sont plus rares, mais les experts ont déclaré qu’une critique négative sur la plate-forme pourrait être plus susceptible de provoquer un procès en raison de son algorithme intuitif et de sa nature potentiellement extrêmement virale : un message peut se propager à des millions de personnes du jour au lendemain, surtout si la vidéo est captée par la page programmée “Pour vous”.

La question de savoir si Veira est responsable de la propagation de son histoire comme une traînée de poudre a été soulevée dans la bataille juridique.

Le vétérinaire a déclaré que Veira savait que TikTok avait une portée immense et a tiré parti de la plate-forme avec plusieurs messages pour “maximiser” les dommages à la réputation de la clinique.

Veira a répondu en disant qu’elle utilise régulièrement TikTok et n’a “aucun contrôle” sur les vidéos qui pourraient être plus populaires que d’autres.

Si l’affaire civile n’est pas réglée à l’amiable, elle se poursuivra jusqu’au procès.