Le propriétaire d’un chien en Colombie-Britannique met en garde contre les dangers du fentanyl après l’empoisonnement de son chien lors d’une promenade

Charlie, le Labrador retriever chocolat, se rétablit après avoir été en contact avec du fentanyl lors d'une promenade dans le sud du Surrey vendredi 8 septembre soir, selon son tuteur, qui souhaite sensibiliser aux dangers de la drogue. (Photo contribuée)

C’était un vendredi soir habituel pour la famille Thornton.

Derek Thornton a emmené le chien de la famille, un Labrador retriever chocolat nommé Charlie, « pour une petite pause pipi » avant de se coucher, vers 20h30, près de Morgan Crossing dans le sud du Surrey.

Puis, vers 21h15, le fils de Thornton l’a appelé car il a remarqué que Charlie n’agissait pas normalement.

« Mon fils m’a appelé et m’a dit ‘Charlie agit bizarrement’, alors je suis allé le voir », a déclaré Thornton.

« Il gémissait anormalement et s’allongeait comme s’il dormait… ses yeux étaient en quelque sorte vitreux, un peu troubles et vacillants – des yeux pas normaux », a-t-il déclaré.

« Alors j’ai commencé à l’appeler par son nom, à claquer des doigts et à secouer la tête, mais il ne répondait absolument pas. Son corps, à ce moment-là, était plutôt mou et sans vie, alors j’ai crié à ma femme de me trouver un vétérinaire ouvert.

Heureusement, un vétérinaire local était ouvert jusqu’à 22 heures, alors lui et sa femme ont transporté Charlie – qui pèse 80 livres – dans le couloir, jusqu’à l’ascenseur et jusqu’à la voiture.

« Au moment où nous l’avons mis sur la banquette arrière, nous sommes tous les deux un peu paniqués… nous pensons mettre un chien mort sur la banquette arrière pour qu’il aille chez le vétérinaire pour qu’il soit prononcé », se souvient-il. « Nos enfants sont à l’étage en train de brailler les yeux après avoir regardé ça. »

Ils sont arrivés chez le vétérinaire et celui-ci a voulu savoir ce qui s’était passé, mais Thornton ne savait pas comment répondre.

« Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne savais pas ce que je regardais… Je ne sais pas dans quoi il s’est embarqué, je ne sais pas s’il a eu une crise ou un accident vasculaire cérébral, il n’a rien mangé.

Le vétérinaire a pu aider à stabiliser les signes vitaux de Charlie – sa fréquence cardiaque était tombée à 40 et sa fréquence respiratoire à 3, « ce qui est extrêmement faible », a déclaré Thornton.

Ils ont appelé un hôpital vétérinaire d’urgence à Langley, car Charlie devrait probablement y être transféré, et le vétérinaire leur a demandé s’ils avaient de la naloxone, a déclaré Thornton, et lorsque le vétérinaire local a dit qu’ils avaient deux doses, le vétérinaire de Langley a dit Demandez-leur d’essayer et de rappeler dans 10 minutes.

« Alors ils lui ont donné la première dose et sa fréquence respiratoire est passée à 20 », a déclaré Thornton.

« Ils lui ont donné une deuxième dose cinq minutes plus tard et il s’est levé. En cinq ou six minutes et deux doses, il est passé du seuil de la mort à ‘Je suis de retour !’

Le vétérinaire de Langley a expliqué que la naloxone est à la fois un test et un remède : si cela ne fonctionne pas, ils recherchent autre chose et si cela fonctionne, cela ne fonctionne que sur les opioïdes, a déclaré Thornton.

Charlie a passé la nuit à Langley pour observation, et un test de toxicité « a effectivement confirmé une surdose de fentanyl ».

On a demandé à Thornton et à sa femme s’ils avaient quelque chose à la maison, ce qui n’est certainement pas le cas, a déclaré Thornton.

« Où diable a-t-il pu se mettre au fentanyl ? il a interrogé le vétérinaire.

« Elle a dit que cela se produisait assez couramment maintenant… elle a dit que des cas aussi graves que le sien, elle en recevait une fois par trimestre. »

Les surdoses de THC sont plus fréquentes, mais Thornton a été choqué par la facilité avec laquelle cela peut se produire.

« Il n’y avait rien d’anormal dans la marche. C’était une promenade tellement régulière. Il aurait pu s’agir simplement d’un peu de poudre renversée sur l’herbe, et il aurait pu simplement la frôler en reniflant une tache et en reniflant du fentanyl – et c’est tout ce qu’il faut », a-t-il déclaré.

« Il n’y a rien que nous aurions pu faire. Nous ne pouvons pas le laisser ne pas renifler.

Les petits chiens et les jeunes enfants du quartier se promènent souvent dans les mêmes zones, a noté Thornton.

« La veille, sur le même parcours, nous suivions un (enfant) de deux ans et demi ou trois ans qui faisait des ours rampant sur le trottoir, parce que c’est amusant pour (un enfant de cet âge) de faire … et s’il mettait sa main dans un tas de fentanyl, ou touchait ensuite la main de son petit frère nouveau-né ? C’est tellement bouleversant de savoir qu’il n’y a absolument rien que l’on puisse faire pour empêcher cela », a-t-il déclaré.

« Cela peut arriver à n’importe qui. Cela peut arriver n’importe où.

Ils sont immédiatement allés chercher un kit de naloxone, au cas où quelque chose de similaire se reproduirait.

« Les pharmacies les distribuent gratuitement, alors nous sommes allés en chercher un et maintenant nous en avons un à la maison. »

Thornton, qui a posté sur Facebook à propos de cette épreuve, souhaite simplement que les parents d’enfants et de bébés à fourrure soient conscients de l’existence du problème.

« De toute évidence, il s’agit d’un problème plus grave que nous… plus grave que beaucoup de gens le pensent. »

