Le propriétaire d’un café de San Francisco licencie SON MARI après avoir répété le mot en N lors d’une dispute au sujet d’une place de stationnement – ​​RT USA News

Un propriétaire de café de San Francisco a licencié son mari après qu’il lui ait avoué qu’il avait répété une insulte raciale après avoir été appelé ce mot lors d’une altercation au sujet d’une place de parking.

Eileen Rinaldi a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait « terminé » son mari, John Rinaldi, de travailler chez Ritual Coffee Roasters à quelque titre que ce soit. Cette décision est intervenue après qu’il lui eut parlé d’une dispute qu’il avait eue le mois dernier avec un autre homme alors qu’il gérait des travaux de construction dans l’entrepôt de l’entreprise.





« [He] m’a demandé et je cite : ‘Comment t’appelles-tu, salope n**ger ?’ » Rinaldi a expliqué au San Francisco Chronicle. L’ancien candidat à la mairie a répondu d’un ton sarcastique : « Ouais, c’est mon nom. Salope cul n ** ger. Il a également déclaré au journal : « Je me suis excusé d’avoir répété le mot désobligeant qui m’a été crié – un mot que je n’utilise jamais.

« Cet incident est extrêmement bouleversant pour moi », Eileen Rinaldi a écrit dans un post Instagram. « Bien qu’il n’ait eu que ce rôle de construction indépendant chez Ritual l’année dernière, je regrette profondément d’avoir permis à John de superviser ce projet ou de travailler avec Ritual. »

John Rinaldi était resté à l’écart des six cafés de Ritual Coffee au cours de la dernière année après que des employés actuels et anciens aient accusé l’entreprise de manquer de diversité et de maltraiter les clients noirs. Parmi les allégations, un directeur avait appelé la police sur un client non blanc qui avait crié avec colère des jurons aux employés lorsqu’on lui avait dit d’attendre dans la bonne file. Le client avait demandé que les employés appellent la police ou le servent.

John Rinaldi a été critiqué pour avoir été « à l’écart » avec des employés et vilipendé pour un incident de 2019 au cours duquel il aurait aidé à épingler un client noir au sol après que l’homme eut mis sa main dans le pot de pourboire du café.





Eileen Rinaldi, qui a juré l’an dernier de « faire un changement significatif au sein de Ritual, » dit qu’elle s’est engagée à « faire le travail nécessaire pour faire évoluer la façon dont nous sommes une entreprise et un lieu antiracistes, inclusifs et équitables pour nos employés, nos clients et notre communauté. » Elle a ajouté que « Ce travail n’a pas de fermeture. »

Elle a condamné l’utilisation du mot N par son mari, en disant : « Les mots ont du pouvoir, et le mot qu’il a répété est sans aucun doute raciste et nuisible. Pour moi, cela signifie la haine et la déshumanisation. Je pense à la douleur, à la colère et au traumatisme inimaginables que ce mot a causés à travers l’histoire et à chaque instant, une personne blanche l’utilise.

