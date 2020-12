Un propriétaire de taverne de New York qui a déclaré son entreprise une zone autonome, au mépris des ordres de la ville et de l’État Covid-19, a été arrêté après que des policiers en civil sont entrés dans le pub pour prouver qu’il servait des clients à l’intérieur.

Danny Presti a été menotté par les adjoints du shérif et placé en garde à vue mardi soir pour avoir enfreint les interdictions sur les services de restauration et de boissons à l’intérieur. Des dizaines de partisans se tenaient sur le trottoir à l’extérieur, criant après les députés, pendant et après l’arrestation.

Lorsque Presti est retourné à son entreprise fermée de Staten Island, Mac’s Public House, mercredi matin, des députés auraient aligné le bâtiment à l’extérieur pour s’assurer que personne d’autre que Presti et le copropriétaire Keith McAlarney ne puisse entrer.

La grande réponse des forces de l’ordre est intervenue après que Presti et McAlarney ont déclaré à la fin du mois dernier que Mac était un «Zone autonome», empruntant à une tactique utilisée plus tôt cette année par les manifestants anarchistes pour séparer les quartiers de Seattle et de Portland en tant que pays séparés.

Cette décision est intervenue après que le pub a été frappé d’amendes de 1000 $ par jour et dépouillé de son permis d’alcool d’État pour rester ouvert au mépris des restrictions pandémiques. Les propriétaires ont ensuite renversé un ordre de fermeture des entreprises de l’État en disant qu’ils serviraient les visiteurs gratuitement, tout en demandant des dons pour couvrir leurs factures.

Presti et McAlarney ont également exhorté les autres propriétaires d’entreprise à connaître leurs droits légaux et à tenir tête « Aller trop loin » Ordres Covid-19 émis par le maire Andrew Cuomo et le maire Bill de Blasio. « Ouvrez vos adresses, » Dit Presti. «Reprenez vos villes, vos États et votre pays.»

Presti a ouvert un compte GoFundMe dimanche pour collecter des fonds pour le combat de Mac contre les gouvernements des villes et des États. Près de 34 000 $ sur l’objectif de 500 000 $ avaient été recueillis mercredi après-midi.

« Je viens de donner 100 $, » L’hôte du podcast Dave Rubin a tweeté mercredi. «Je serais heureux de l’avoir dans la série.»

Je viens de donner 100 dollars. Si quelqu’un peut me rendre riche avec le propriétaire, je serais heureux de l’avoir dans l’émission … https: //t.co/CSbAQcWaWc – Dave Rubin (@RubinReport) 2 décembre 2020

L’artiste local Scott LoBaido, qui a été témoin de l’arrestation de Presti et de son retour chez Mac’s mercredi, a souligné l’hypocrisie de permettre aux détaillants à grande surface de rester ouverts tout en forçant les petites entreprises à fermer. «Il y a des centaines de personnes chez Home Goods qui achètent des pingouins en céramique pour leurs étagères dans leur maison, et ce type ne peut pas ouvrir sa petite petite entreprise aussi grande pour gagner sa vie et survivre». a-t-il déclaré dans une interview à Newsmax.

‘HYPOCRISIE’: "Il y a des centaines de personnes chez HomeGoods qui achètent des pingouins en céramique et ce type ne peut pas ouvrir sa petite entreprise." Scott Labaido, militant de Staten Island, réagit au « raid » de Mac’s Public House à Staten Island avec @ShaunKraisman. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/eEJ8aVq3Bb – Newsmax (@newsmax) 2 décembre 2020

