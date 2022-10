Le propriétaire d’un bar bruxellois ne diffusera pas la Coupe du monde, même si cela double ses bénéfices

Comme ça arrive5:53Le propriétaire d’un bar bruxellois ne diffusera pas la Coupe du monde, même si cela double ses bénéfices

Habituellement, pendant la Coupe du monde, c’est une fête non-stop au Café Maison du Peuple à Bruxelles.

“C’est fou. Ça danse. Ça réjouit. Ça verse des bières partout. Les gens sont unis derrière leur nation”, a déclaré le copropriétaire du bar, Thomas Kok. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksol.

Mais cette année, les choses vont être différentes. Kok et ses partenaires ont décidé de ne pas diffuser un seul match du tournoi mondial de football.

“Au cours des 15 dernières années, nous avons diffusé chaque Coupe d’Europe et chaque Coupe du monde. Mais aujourd’hui, la coupe est pleine, si je puis dire”, a déclaré Kok. “Nous pensons qu’il est impossible de vendre de la bière dans ce cirque cynique.”

Kok et ses partenaires commerciaux ont rejoint un boycott croissant du tournoi sur le traitement des travailleurs migrants et des personnes LGBTQ dans le pays hôte du Qatar, ainsi que des inquiétudes quant à la manière dont l’événement contribuera au changement climatique.

En fait, la Coupe du monde 2022 ne sera diffusée dans aucun des quatre bars copropriétaires de Kok à Bruxelles. C’est une décision qui a un coût. Kok dit qu’il voit souvent ses bénéfices doubler pendant l’événement.

“Nous ne sommes pas ici pour juger qui que ce soit, mais nous sommes dans la position de luxe de pouvoir le sauter”, a-t-il déclaré. “C’était une décision difficile, financièrement parlant, mais nous ne pouvions tout simplement pas penser qu’il était possible de faire la fête autour de cet événement.”

Au lieu de cela, cette année, il prévoit de combler ces lacunes avec des performances musicales, des sets de DJ et des événements éducatifs.

Travailleurs migrants

Kok dit qu’il boycotte les conditions “semblables à l’esclavage” pour ceux qui rendent les jeux possibles.

Il y a plus de deux millions de travailleurs migrants au Qatar, et des centaines de milliers d’entre eux ont participé à la préparation de la Coupe du monde du mois prochain, selon Amnesty International.

De nombreux travailleurs ont été victimes d’abus, de salaires impayés, de conditions de travail dangereuses et d’horaires brutaux, selon le groupe de défense des droits humains. Des milliers de travailleurs migrants sont morts dans le pays, selon Amnesty, et leur décès n’a toujours pas fait l’objet d’une enquête.

“La refonte du système du travail du Qatar depuis 2017 a conduit à des améliorations notables”, a déclaré l’organisation dans son dernier briefing d’avant-tournoi. “Cependant, le manque de mise en œuvre et d’application efficaces continue de saper leur impact sur les travailleurs migrants.”

Certains travailleurs qui ont protesté contre leurs conditions cet été ont été arrêtés, selon le groupe de défense Equidem.

Une vue des travaux de construction au stade Lusail à Doha, au Qatar, dans une photo d’archive de 2019. Amnesty International affirme que les travailleurs migrants non rémunérés et maltraités sont responsables d’une grande partie des préparatifs de la Coupe du monde 2022. (François Nel/Getty Images)

Amnesty demande à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et à ses membres de contribuer 440 millions de dollars américains – un total correspondant au prix de la Coupe du monde – pour indemniser les travailleurs qui ont subi des violations des droits humains alors qu’ils travaillaient sur des projets liés à la Coupe du monde dans les années qui ont précédé jusqu’au tournoi.

Jusqu’à présent, Soccer Canada n’a pas répondu à l’appel, un fait que Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d’Amnistie internationale Canada, a qualifié de “très décevant”.

Droits LGBTQ

Un autre facteur dans le boycott des bars est le traitement réservé par le Qatar aux personnes LGBTQ.

Les relations homosexuelles entre hommes sont illégales dans le pays, passibles d’une peine de prison, voire de mort – bien qu’il n’y ait aucune preuve que la peine capitale ait jamais été utilisée dans une telle accusation, selon l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexués .

Dans un rapport publié plus tôt cette semaine Human Rights Watch a accusé les forces de sécurité qataries de détenir et d’abuser injustement des personnes LGBTQ, et de forcer les femmes transgenres à suivre une thérapie de conversion comme condition de leur libération.

“Alors que le Qatar se prépare à accueillir la Coupe du monde, les forces de sécurité détiennent et abusent des personnes LGBT simplement pour ce qu’elles sont, apparemment convaincues que les abus des forces de sécurité ne seront ni signalés ni contrôlés”, a déclaré Rasha Younes, chercheuse sur les droits des LGBT à Human Rights Watch. dans un communiqué de presse.

“Les autorités qatari doivent mettre fin à l’impunité pour la violence contre les personnes LGBT. Le monde regarde.”

REGARDER | L’équipe australienne de la Coupe du monde s’exprime :

L’équipe australienne condamne le bilan du Qatar en matière de droits humains avant la Coupe du monde Des membres de l’équipe masculine d’Australie pour la Coupe du monde ont critiqué le pays hôte, le Qatar, pour son piètre bilan en matière de droits de l’homme dans une vidéo en noir et blanc, la première équipe de la Coupe du monde 2022 à le faire. Maintenant, les supporters et les groupes de défense des droits de la personne demandent à Canada Soccer de s’exprimer.

Le militant britannique LGBTQ Peter Tatchell a déclaré cette semaine qu’il était détenu tout en protestant contre ces abus présumés devant le Musée national du Qatar.

Le gouvernement qatari a nié les allégations de Tatchell, affirmant que la sécurité “cordialement et professionnellement” lui avait demandé de déménager, et que les “rumeurs” selon lesquelles il avait été arrêté étaient “complètement fausses et sans fondement”.

Coûts climatiques

Enfin, Kok dit qu’il ne peut pas supporter ce qu’il soupçonne être un coût climatique et énergétique exorbitant.

“Regardez l’absurdité de refroidir littéralement des stades dans le désert”, a déclaré Tok. “L’Europe est très, extrêmement [hard hit] par la crise de l’énergie.”

Les organisateurs de la Coupe du monde, quant à eux, ont maintenu que le tournoi sera “neutre en carbone”.

Tok dit qu’environ 90% de ses clients ont soutenu la décision, qui a été “très réconfortante”.

“Il y a 10% d’entre eux qui sont extrêmement en colère parce qu’ils ne peuvent pas regarder leurs matchs préférés dans leurs bars préférés”, a-t-il déclaré. “Et nous les comprenons.”

En fait, il dit qu’il n’en veut à personne qui regarde les matchs ou organise des événements, et il compatit avec ceux qui se sentent en conflit sur la façon de procéder.

“Bien sûr, je suis aussi en conflit. J’adore le football. Cela me détruit le cœur de ne regarder aucun match”, a-t-il déclaré.

“Nous ne jugeons personne. Je pense que la principale chose que je dirais à ces personnes et à moi-même, c’est simplement de saisir cette occasion pour en savoir plus sur ce qui se cache derrière le rideau, pour être informé.”