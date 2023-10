Le propriétaire d’un atelier automobile apporte une longue expérience à son entreprise | Actualité économique

Bien que Mo Stranagan travaille dans le secteur de la réparation automobile depuis des décennies, il s’engage à faire les choses différemment.

Le natif de Laurens, 63 ans, a lancé Accurate Auto & Truck Repair au 7565 State Highway 23 à Oneonta en avril 2019. Avant cela, a déclaré Stranagan, il « a toujours voulu être travailleur indépendant (mais) n’en a tout simplement jamais eu l’opportunité ».

«J’ai toujours travaillé chez des concessionnaires pendant toute ma carrière, soit environ 40 ans», a-t-il déclaré. « J’ai travaillé au Country Club il y a des années, à la fin des années 80, puis je suis allé dans le nord de l’État et j’ai travaillé dans le New Jersey de 1992 à 2019. J’ai donc travaillé pour GM pendant environ 20 ans, puis pour Land Rover pendant 20 ans et toujours dans un environnement de concession.

Tout au long de cette période, a déclaré Stranagan, il s’est spécialisé dans la résolution de problèmes.

« Il existe différents types de personnalités et de mécaniciens, mais dans tout petit atelier, il n’y a généralement que quelques dépanneurs », a-t-il déclaré, « et c’est toujours ce que j’ai fait. » Stranagan travaille également sur toutes les marques de véhicules européens.

Stranagan a crédité l’homme d’affaires Mark Sakowitz, basé au New Jersey et dans la région de Cooperstown, pour avoir facilité la réalisation de son rêve.

« J’avais un ami que j’avais rencontré par l’intermédiaire de mon oncle qui avait une entreprise de verre dans la ville et une dans le New Jersey et il était plutôt aisé et adorait vivre ici et tout ce qu’il voulait faire était de parler affaires », a-t-il déclaré. . «J’ai juste absorbé tout ça. Il s’arrêtait chez mon oncle et mon oncle, lui et moi allions déjeuner tous les dimanches. Mon oncle a eu un accident (en 2015) et est décédé, alors il n’y avait plus que (Sakowitz) et moi. Pendant environ trois ans, il n’arrêtait pas de m’embêter et voulait me lancer en affaires. Je voulais le faire, mais je ne voulais pas perdre ma sécurité et je faisais du bien avec ce que je faisais.

« Finalement, il avait un homme d’affaires d’Oneonta qui s’occupait de ses affaires ici, et (cet homme) a trouvé cet endroit à vendre sur Internet, et c’est comme ça que ça s’est terminé », a poursuivi Stranagan. «Je ne serais pas dans ce métier tout seul sans lui.»

Accurate Auto & Truck Repair, a déclaré Stranagan, donne la priorité à la transparence et à l’expérience client. Et le service de navette dans la région d’Oneonta, a-t-il déclaré, est toujours disponible lors des rendez-vous de service.

« Nous sommes très amicaux et nous avons les pieds sur terre », a-t-il déclaré. « Parfois, vous vous retrouvez dans une situation avec un professionnel et il vous dénigre, et je ne supporte pas cela. Et je ne peux pas faire ça à mes clients ou aux personnes que je viens de rencontrer. Nous sommes peu coûteux et, le plus important, nous sommes transparents ; Parfois, nous devons supplier nos clients de leur montrer ce qui ne va pas avec leur voiture.

« Nous ne voulons pas que les gens paient des sommes considérables pour un petit travail dont ils n’ont pas besoin », a poursuivi Stranagan. « Nous voulons que les gens sachent que s’ils font une réparation, c’est nécessaire et ce n’est pas quelque chose que nous nous sommes ennuyés et avons découvert, et cela arrive souvent dans ce secteur. Et nous ne donnons généralement pas d’estimation tout de suite, car nous ne voulons pas les pousser. Chez un concessionnaire, l’idée est de faire des ventes incitatives, quel que soit le problème de la voiture ; ils vous donnent une liste de prix et vous poussent. Si nous voyons vraiment quelque chose de dangereux, nous le dirons à la personne, mais nous ne lui donnerons pas d’estimation, nous la sortirons simplement et la montrerons au magasin. C’est donc une question de transparence et de surveillance pour eux.

Stranagan a déclaré qu’il propose une petite sélection de véhicules d’occasion.

« Je vends aussi des voitures, et ma façon de vendre est la suivante : je ne vous vends pas de voiture, vous devez l’acheter », a-t-il déclaré. «Je recherche les meilleures voitures que je peux trouver et je les mets sur le terrain et je fais tout ce que je peux pour que la voiture – une voiture d’occasion – dure aussi longtemps que possible. S’il y a des problèmes, je vous le dis. Je recherche des voitures aussi propres que possible et qui semblent pouvoir rendre un bon service à quelqu’un. Habituellement, je les conduis sur quelques centaines ou milliers de kilomètres, juste pour m’en assurer. Je ne veux pas vendre une voiture à quelqu’un et me cacher derrière le magasin s’il revient avec un problème ; Je veux pouvoir me tenir debout, la tête haute, et dire : « Que puis-je faire ? »

Les clients, a déclaré Stranagan, représentent « un large éventail ».

« De nombreux clients se trouvent dans le parc à roulottes juste en bas de la rue et… cette démographie sociale est très large », a-t-il déclaré. « Nous avons des personnes plus âgées et des personnes plus jeunes, mais je pense que beaucoup sont d’âge moyen et plus. J’en reçois de Kortright… et de Schenevus, dans la région de Westford, et j’en ai plus loin, mais pas trop à l’ouest d’Oneonta. Je pense que les gens essaient de faire confiance à un magasin le plus proche possible de chez eux, donc s’ils n’ont pas de problèmes, ils ne partiront pas.

Stranagan a déclaré qu’il espérait élargir la sélection et l’activité, sans sacrifier la réputation.

« À long terme, j’aimerais le développer », a-t-il déclaré. « Cet endroit est un peu petit, mais ce que je ne veux pas, c’est que les gens viennent dans un magasin sans savoir à qui ils ont affaire et que le propriétaire soit trop éloigné de la réparation de la voiture. »

Accurate Auto & Truck Repair est ouvert de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi.

Pour plus d’informations, visitez préciseautoandtruckrepair.com ou recherchez « Réparation précise d’automobiles et de camions » sur Facebook.