Le propriétaire du théâtre s’en prend à Ram Setu, remercie Dieu d’avoir bloqué les réservations à l’avance: “Main chahta hoon ki yeh log bhi barbaad ho jaaye”

C’est la semaine de Diwali et Akshay Kumar et Ajay Devgn vont exploser au box-office avec leurs films respectifs Ram Setu et Thank God. Les deux géants de Bollywood sortent un jour après la fête des lumières, mais il semble que la bataille ait déjà commencé. Manoj Desai, le directeur exécutif de Gaiety Galaxy et Maratha Mandir Cinema, a fustigé les créateurs de Ram Setu et Thank God pour avoir prétendument bloqué les réservations anticipées sur des écrans uniques à travers le pays.

Lorsqu’on a demandé à Desai pourquoi les réservations n’avaient pas encore commencé à Maratha Mandir, il a déclaré que le problème ne concernait pas seulement ladite salle de cinéma, mais également de nombreux écrans uniques à travers le pays. “On nous a dit de ne pas ouvrir les réservations kyunki pehle woh multiplex ko sambhalna chahte hai. Inki wajah se Diwali pe hum toh barbaad ho hi rahe hai. Main chahta hoon ki yeh log bhi barbaad ho jaaye”, a-t-il déclaré à Bollywood Hungama.

Il a en outre ajouté que les distributeurs de Ram Setu et Thank God se battaient en interne sur le nombre de spectacles dans les salles, ce qui a malheureusement un impact sur des gens comme lui. Lorsqu’il a demandé à Vinay Choksey d’Aum Enterprise, qui est le booker de son théâtre, quand peuvent-ils s’attendre à commencer les réservations à l’avance, il a répondu: “Laissez le problème de partage de spectacles multiplex résolu. Kal sochte hai kya karna hai ‘. Pouvez-vous imaginer?”

Desai a déclaré qu’il avait prévu de donner 2-2 émissions à Ram Setu et Thank God, mais les distributeurs de Ram Setu exigent 3 émissions et 1 pour Thank God. Il a également précisé qu’il n’y avait aucun problème avec les distributeurs Black Adam qui avaient une descente au box-office et a déclaré que c’est uniquement à cause des distributeurs Ram Setu et Thank God qu’ils souffraient.

Le propriétaire de la chaîne de cinéma a alors conclu en disant : « Yeh log single screen theatre ko latka dete hai. Tant d’écrans uniques sont en train de fermer. Avec beaucoup de difficulté, je dirige ce théâtre. Ce n’est pas la première fois. de tant de films. Nous en avons marre.