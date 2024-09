Le propriétaire du studio affirme que la nouvelle fresque murale du Kamloops Art Party répand la joie sur la rive nord – Kamloops News

Photo : Kristen Holliday Le personnel de Kamloops Art Party a travaillé dur cette semaine pour égayer la Côte-Nord avec une nouvelle fresque murale sur leur bâtiment.

Une fresque murale colorée sur le côté du Kamloops Art Party, sur la Rive-Nord, est le fruit d’un travail d’amour pour le propriétaire de l’entreprise et son personnel, qui espèrent voir l’œuvre d’art égayer le quartier.

Carly Schmidt, propriétaire du studio d’art situé au 177 Tranquille Rd., a déclaré qu’elle souhaitait voir la Côte-Nord « lumineuse et belle ».

« Nous voulons nous approprier cette passion, et nous ne voulons pas d’une ville grise et en colère. Nous voulons une ville lumineuse, colorée et heureuse », a déclaré Schmidt.

« En voyant la joie que d’autres personnes ont ressentie grâce à cela, comme dans tous les domaines de la vie, que vous soyez sans abri ou que vous viviez dans un manoir, vous en retirez de la joie. »

Le mercredi 4 septembre, des pots de peinture, des échelles, des chaises et des tentes ont été installés le long du mur ouest du bâtiment où Schmidt et le personnel de Kamloops Art Party travaillaient dur à peindre les animaux, les arbres et les fleurs de la fresque.

Schmidt a déclaré qu’ils prévoyaient d’accueillir leurs proches et les membres de la communauté sur le parking à côté du bâtiment après le coucher du soleil, l’équipe prévoyant de travailler jusqu’à 2 heures du matin pour terminer la pièce.

Elle a déclaré qu’elle avait commencé à planifier le projet il y a deux ans, en travaillant sur la conception et en faisant approuver la fresque murale.

Le processus de peinture de la fresque a nécessité des jours de travail.

« Le premier jour, j’ai travaillé 12 heures, le deuxième jour, j’ai travaillé 14 heures. Hier, j’ai travaillé 16 heures, aujourd’hui, je travaillerai encore 16 heures », a déclaré Schmidt.

Elle a déclaré que les femmes de son équipe ont été « irréelles », travaillant dur en collaboration pour terminer la pièce.

Ils ont d’abord lavé les murs et peint la couche de fond de la fresque. Ensuite, l’équipe a commencé à ajouter chacun des champignons et animaux colorés de la fresque.

« Ce que nous faisons, c’est qu’une personne dessine, l’artiste suivant vient, le colorie en blocs. L’artiste suivant vient et détaille. C’est ainsi que cela devient une pièce cohérente », a déclaré Schmidt. « Le travail de chacun est collectif [is] censé ressembler à une peinture cohérente.

La fresque murale n’est pas seulement le fruit d’un effort d’équipe du Kamloops Art Party, mais aussi d’un effort communautaire.

Schmidt a déclaré que la North Shore Business Improvement Association a financé la peinture murale et que les membres de la communauté et d’autres propriétaires d’entreprises ont déposé des objets pour que l’équipe puisse continuer et soutenir son travail.

Elle a dit qu’elle aimerait aider d’autres propriétaires d’entreprise s’ils souhaitaient ajouter une peinture murale à leurs murs.

« Je veux que toute la ville ressemble à ça », a déclaré Schmidt.

« Si vous avez de l’argent et que vous voulez que cela soit fait en quatre jours, nous pouvons commencer à terminer les choses rapidement. Et si vous n’avez pas d’argent, mais que vous voulez de belles œuvres d’art, contactez-nous. Nous vous mettrons en contact avec les bonnes personnes pour obtenir un financement. »