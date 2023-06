Le propriétaire du Shakhtar menace de poursuivre les Spurs pour le transfert de Solomon

Le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, a menacé de poursuivre Tottenham Hotspur s’il tentait de signer l’ailier Manor Solomon pour un transfert gratuit.

Les Spurs ont été liés à un déménagement pour le joueur de 23 ans, qui a passé la saison dernière en prêt à Fulham en Premier League après avoir suspendu son contrat avec le Shakhtar.

Le Shakhtar est mécontent de la décision de la FIFA de modifier l’annexe 7 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs suite au déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le changement de réglementation permet aux ressortissants étrangers employés dans l’un ou l’autre pays de suspendre unilatéralement leur contrat s’ils souhaitent quitter la région.

Solomon l’a fait pour rejoindre Fulham la saison dernière, mais l’ailier a encore un an sur son contrat avec le Shakhtar et serait à la recherche d’un autre club en Angleterre.

La FIFA a récemment annoncé que l’annexe 7 serait prolongée jusqu’à l’été 2024, provoquant une violente réaction de la part de plusieurs clubs concernés, qui estiment être injustement punis pour avoir perdu des revenus grâce aux revenus de transfert.

Le Shakhtar estime que l’annexe 7 pourrait leur coûter jusqu’à 80 millions d’euros en frais de transfert perdus si des joueurs comme Solomon sont autorisés à partir pour rien.

Manor Solomon a passé la saison dernière en prêt à Fulham après avoir suspendu son contrat avec le Shakhtar. Rob Newell – Camera Sport via Getty Images

Bien que le Tribunal arbitral du sport ait confirmé la décision initiale de la FIFA, le Shakhtar prépare actuellement une affaire devant le Tribunal fédéral suisse et a également interjeté appel auprès de la Commission européenne.

Palkin a averti les Spurs qu’ils feront également l’objet de poursuites judiciaires s’ils tentent d’exploiter la situation à leur avantage.

« J’ai contacté Solomon et son agent et je l’ai invité à revenir dans notre club », a déclaré Palkin à ESPN. « J’ai dit ‘tu peux jouer tous les matchs de la Ligue des champions, tu seras dans le onze de départ’ mais il ne veut pas bouger et je pense qu’il restera en Angleterre.

« Enfin, où il ira, je ne sais pas. En tout cas, si vous allez à Tottenham, nous traiterons Tottenham devant le tribunal dans cette affaire. Tout se résume à une situation simple : cela ressemble à un enrichissement sans cause.

« Vous imaginez, nous payons beaucoup d’argent pour ce joueur et finalement Tottenham le reçoit gratuitement ? Ce n’est pas juste à l’égard de notre club. Nous allons certainement aller en justice et nous nous battrons pour nous-mêmes. »

Palkin a étendu cet avertissement à tout club prévoyant de signer les joueurs du Shakhtar avec l’aide de l’annexe 7 cet été.

« Je voudrais envoyer un message aux clubs qui essaient de signer nos joueurs sans payer de frais de transfert : le Shakhtar déposera des plaintes pour enrichissement sans cause contre les joueurs ou les clubs qui se sont enrichis et ont bénéficié d’un avantage financier », a-t-il poursuivi. .

« Nous pensons que ces clubs qui s’enrichissent aux dépens du Shakhtar seront obligés de payer des restitutions. Ces clubs doivent comprendre ce qu’ils font lorsqu’ils décident de signer nos joueurs. »

Palkin a également négocié le transfert de 100 millions d’euros de l’ailier Mykhailo Mudryk à Chelsea en janvier. Le club de l’ouest de Londres a battu la concurrence d’Arsenal pour le joueur de 22 ans, mais Mudryk a jusqu’à présent eu du mal à produire sa meilleure forme en Angleterre, enregistrant deux passes décisives et n’ayant pas réussi à marquer lors de ses 17 apparitions pour Chelsea.

Cependant, Palkin a soutenu l’ailier ukrainien pour prospérer sous le nouvel entraîneur-chef de Chelsea, Mauricio Pochettino, après une campagne lamentable au cours de laquelle l’équipe a terminé 12e de la Premier League, perdant 16 matches.

« Tout d’abord, je ne suis pas en mesure de le critiquer », a déclaré Palkin. « Si, par exemple, tout Chelsea était en bonne voie et que seul Mudryk est arrivé et a montré un très mauvais football, c’est une histoire.

« Mais je pense qu’aujourd’hui Chelsea est sur le point de construire un nouveau club, une nouvelle équipe, d’inviter un nouvel entraîneur et ils sont au début d’une nouvelle ère de Chelsea.

« Par conséquent, Mudryk est une arme majeure pour Chelsea pour remporter de futurs titres. Lorsque le nouvel entraîneur arrivera et verra Mudryk, fera attention à Mudryk, je crois à 100% qu’il rendra l’intégralité des frais et montrera un football incroyable.

« Je le connais depuis l’âge de 15, 16 ans. Je sais quel genre de joueur il est et quel genre de football il peut montrer. En ce moment, c’est assez difficile. D’un côté, 100 millions d’euros, c’est une sorte de pression et il veut montrer quelque chose mais quand on veut le faire, parfois on ne peut rien montrer. D’un point de vue mental, il faut être calme, s’entraîner et montrer son football avec son équipe.

« Il devrait grandir avec son entraîneur. Je pense qu’il montrera un très bon football. Il a juste besoin de temps. »