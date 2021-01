Le propriétaire du salon du Madhya Pradesh offre des services gratuits pour une journée pour marquer la naissance d’une petite fille

Les anniversaires sont spéciaux. Nous adorons le célébrer de la meilleure façon possible. Certains préfèrent que cela reste une affaire privée limitée aux seuls membres de la famille, alors qu’une partie de la population veut en faire une grande affaire.

D’une manière plutôt inhabituelle mais extrêmement réfléchie, un propriétaire de salon basé à Gwalior, Madhya Pradesh, a rendu des services gratuits dans tous ses salons pour marquer l’anniversaire de sa fille. Agence de presse ANI a rapporté que le lundi 4 janvier, Salman, le propriétaire de trois salons, a décidé de franchir cette étape pour faire passer un message selon lequel on devrait être aussi heureux à la naissance d’une petite fille qu’à un garçon.

Il a dit à l’agence qu’il avait eu la chance d’avoir une petite fille le 26 décembre. Salman a ajouté: «Depuis qu’elle est arrivée dans ma vie, je suis plus heureuse. C’est pour elle que je veux que le monde sache à quel point un enfant est heureux, quel que soit de leur sexe « .

De plus, les clients de Salman ont également été impressionnés par son geste et ont adressé leurs bons vœux à sa fille. Le nouveau papa avait mis une affiche devant ses trois magasins informant les gens que tous les services du salon seront gratuits le 4 janvier. Dans l’affiche elle-même, il avait mentionné que cela était fait pour accueillir la naissance de sa fille.

Expliquant comment se déroulait l’entreprise à l’époque, Salman a déclaré que son équipe et lui avaient servi 70 à 80 personnes. Tous sont allés avec un sourire sur leur visage et ont également béni le petit.

Un de ses clients a également apprécié le geste disant: «Cela donne un message positif à la société que nous devrions tous célébrer la naissance de la petite fille».

Exprimant son point de vue sur la réaction de la société à la naissance d’une fille, il a déclaré: «C’est faux, les gens devraient également accepter et célébrer la naissance de la fille. C’est en effet un sentiment extrêmement heureux.

De nombreux internautes ont également salué les efforts de Salman. Certains ont partagé leur propre opinion dans laquelle ils ont mentionné qu’une fille est un Laxmi et Noor-e-nazar. Une autre personne a écrit comment une petite fille est une bénédiction de Dieu. La majorité des gens ont écrit des choses comme «Bon travail», «Génial», «Bon travail», «Excellent» entre autres.

Voici un aperçu de certains des commentaires:

What a great way to show love towards his Girl child. Respect.

— MANJEET KUMAR (@MANJEET70944142) January 5, 2021