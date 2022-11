Le propriétaire du restaurant prépare une réponse sauvage au restaurant se plaignant d’une pizza tardive – mais qui avait raison ?

Un propriétaire de RESTAURANT a divisé les opinions après avoir répondu sauvagement à un restaurant se plaignant d’une pizza en retard – mais qui avait raison ?

L’incident s’est produit dans le restaurant italien Franco’s à Thorpe Park à Leeds, le client étant resté choqué.

Le propriétaire du restaurant a divisé l’opinion après avoir hurlé au client Crédit : MEN Media

Samuel a mentionné comment Franco lui avait crié dessus après avoir posé une question sur sa facture Crédit : MEN Media

Samuel Porter a poliment interrogé la facture après avoir cru qu’il avait été surfacturé pour sa pizza qui était également arrivée avec 20 minutes de retard.

Mais il a été époustouflé par la réaction sauvage qu’il a reçue du patron de la pizzeria.

Samuel affirme que Franco Pardini, 80 ans, lui a hurlé de “Tais-toi une minute!” après avoir posé la question, le laissant “grossièrement réduit au silence”.

Samuel avait téléphoné au restaurant jeudi soir, passé sa commande et on lui avait dit que cela prendrait 30 minutes.

Mais il est arrivé 35 minutes plus tard sur les lieux pour voir une “atmosphère pressée” avec des serveurs qui se précipitaient partout.

Il a finalement réussi à parler à un membre du personnel qui lui a dit que sa commande prendrait encore 10 ou 15 minutes – ce qui allait le mettre massivement en retard pour son voyage au cinéma.

Samuel s’est demandé s’il devait le quitter et partir, mais a décidé de rester pour voir comment le restaurant gérait la situation.

Au départ, il a dit qu’on ne lui avait pas proposé d’excuses auprès de Franco, vraisemblablement sous l’impression qu’il voulait une réduction avant de lui crier de “se taire”.

Samuel affirme que Franco a déclaré que les prix avaient été modifiés ce matin-là avant de jeter le menu sur le comptoir et de dire “donnez-lui simplement le prix qu’il veut”.

Samuel a déclaré: “Je ne suis pas le genre de personne qui tolère l’impolitesse et si quelqu’un est impoli, je le traiterai. J’ai donc dit calmement à Franco qu’il avait fourni le pire service client que j’aie jamais connu, ce qui était vrai. “

Mais il a ajouté que Franco s’était alors “en quelque sorte excusé à moitié – mais pas vraiment”.

Le client a ajouté que Franco avait tenté de rire en disant quelque chose comme « Je suis connu pour ma rage. Il y a une pancarte sur le mur qui dit ‘Franco jette dehors !’.”

En fin de compte, Samuel a reçu sa pizza qu’il a qualifiée de “moyenne”, le gérant lui facturant 2 £ de moins que ce qu’il était censé avoir payé.

Cependant, Samuel a dit qu’il n’avait rien à redire aux chefs qui avaient mis beaucoup de viande sur sa pizza Gargantua ainsi qu’une grande portion de frites.

Samuel a ensuite parlé au fils de Franco, qui s’appelle Franco Junior, au téléphone. Il a souligné la nuit bien remplie qu’ils vivaient, les facteurs humains « honnêtes » en jeu et la passion inébranlable de son père pour son restaurant.

Franco Jnr, 33 ans, a déclaré: «Je suis sûr que vous avez vu que le restaurant était très occupé ce soir-là. Quand tu es arrivé, je suis sûr qu’ils ont dit : ‘Je suis désolé, le restaurant est très occupé, il faudra attendre quelques minutes avant qu’il ne soit prêt.

En ce qui concerne la surcharge, le fils du propriétaire a déclaré que cela était probablement dû au nouveau menu, mais près de 4 £ semblaient «un peu élevés, je ne peux que supposer qu’une erreur honnête a été commise».

“Il se soucie de ce qu’il fait, de son personnel, de ses clients et de la nourriture qui en sort.” Franco Junior, 33 ans

Il a parlé avec son affection de la longue histoire de son père dans l’industrie de la restauration et de la «passion» – qui, selon lui, se traduit parfois par un service explosif.

Franco Jnr a déclaré: “S’il veut vous expulser, vous seriez sur la liste des personnes célèbres qu’il a expulsées à son époque. Il a 80 ans, il fait ça depuis longtemps, depuis qu’il a ouvert la Flying Pizza.

“Il se soucie de ce qu’il fait, de son personnel, de ses clients et de la nourriture qui en sort.”

Plus tard dans un e-mail, il a ajouté : “Je ne doute pas qu’il vous ait dit de “tais-toi une minute”, et en fait, si c’est tout ce qu’il a dit pendant tout cela, je pense que tu t’en es plutôt bien sorti !

“Il a 80 ans, il travaille sept jours sur sept, n’a pas pris de vacances depuis environ trois ans et n’a pas pris un jour de congé depuis Noël dernier.

“L’homme est passionné, se soucie de son entreprise et à son âge ne se soucie plus vraiment de ce que les autres pensent. Est-il parfait, non, le changerions-nous, pas une chance. C’est qui il est et il ne changera pas à son âge.

“En toute honnêteté, je suis assez impressionné qu’il vous ait présenté des excuses. Il doit s’adoucir. Je pense que quiconque travaille comme lui à son âge a droit à un peu de liberté d’expression.”

TripAdvisor, qui attribue au restaurant une note de 4,5 étoiles, la plupart des critiques étant jugées excellentes.

Cependant, il compte actuellement 15 avis indiquant qu’ils ont reçu des services “impolis”, soit du personnel, soit de Franco.