Le propriétaire du restaurant Balmoral va nourrir gratuitement des centaines de personnes âgées – Shaw Local

Le restaurant Balmoral de Campton Hills organisera son cinquième repas annuel gratuit à trois plats pour la Journée des aînés les 9 et 10 janvier.

Chaque personne âgée, âgée de 65 ans ou plus, peut inviter jusqu’à trois personnes de tout âge à se joindre à sa fête. Les réservations sont disponibles en appelant le restaurant au 331-901-5224. Une réservation téléphonique est requise; les demandes via les réseaux sociaux, les e-mails ou le site Web du restaurant ne seront pas honorées pour cet événement.

Le restaurant est ouvert tous les jours de 14h à 22h

Le restaurant Balmoral est un authentique restaurant écossais fondé par Colin Smith, un restaurateur qui exploitait 11 restaurants au Royaume-Uni avant de déménager aux États-Unis.

En organisant l’événement, Smith a rappelé les nombreux aînés aimables qui l’ont guidé quand il était plus jeune, selon le communiqué de presse.

“Il s’agit de montrer de la gratitude pour la sagesse, la force et la persévérance de nos aînés”, a déclaré Smith. « Tant de gens ont demandé : ‘Pourquoi est-ce que je continue à organiser la Journée des seniors, surtout en ces temps difficiles ?’ La réponse simple est le respect de mes aînés. Rien de plus et rien de moins. C’est un héritage et un hommage car nous vieillirons tous un jour.”

Smith accepte les dons de la communauté pour financer l’événement. Les dons peuvent être faits à balmoralrestaurant.com. Tous les dons seront égalés par le restaurant pour atteindre l’objectif de 500 repas à trois plats servis, selon le communiqué.

«Tout le monde a besoin d’un peu de réconfort en ce moment et cela me fait chaud au cœur d’entendre à quel point cet événement signifie pour tous les aînés de la vallée de Fox, en particulier ceux qui pourraient ne pas être en mesure de profiter très souvent d’une soirée à Balmoral avec notre primé tarif et service », a déclaré Smith.

Le restaurant aura des places assises toute la journée les 9 et 10 janvier à partir de 14 h pour les groupes de deux ou plus dans lesquels au moins une personne âgée est incluse.

Le restaurant Balmoral est situé à l’intersection de la route 64 de l’Illinois et de la route La Fox dans le développement commercial de Campton Square à Campton Hills.

Plus d’informations sont disponibles sur BalmoralRestaurant.com.