Le propriétaire du restaurant Balmoral nourrit gratuitement des centaines de personnes âgées – Shaw Local

Grandir dans un orphelinat, Restaurant Balmoral le propriétaire Colin Smith a vu sa part de générosité, en particulier de la part des personnes âgées.

“Sans eux, je ne sais pas où j’aurais été”, a déclaré Smith. “Sans les personnes âgées visitant les orphelinats, nous n’aurions peut-être pas dîné ce soir-là ou acheté de nouveaux vêtements. Ils nous ont pris sous leur aile et nous ont soutenus.

Les 9 et 10 janvier, le restaurant Campton Hills a organisé sa cinquième journée annuelle des aînés, offrant aux aînés des repas gratuits à trois plats. Le restaurant servait 250 personnes chaque jour, portant le restaurant à sa pleine capacité.

Le restaurant Balmoral de Campton Hills a organisé son 5e événement annuel de repas gratuits à 3 plats pour la Journée des aînés le mardi 10 janvier 2023. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“C’était le plus que nous ayons jamais fait”, a déclaré Smith. « Nous servons normalement environ 300 personnes. Mais nous l’avons un peu étiré et l’avons fait sur deux jours.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le restaurant soit complet. Les réservations ont été acceptées à partir de 14 h le 2 janvier.

“Nous avons ouvert les lignes téléphoniques à 14 heures ce lundi et à 16 heures, chaque table et chaque siège étaient réservés”, a déclaré Smith. “Oui, nous aurions pu facilement servir au moins 1 000 personnes de plus, car même sept jours plus tard, les gens essayaient toujours de réserver une table.”

Smith aimait voir les visages heureux de tout le monde alors qu’ils savouraient leurs repas.

“Vous savez, tout le monde était reconnaissant et reconnaissant”, a déclaré Smith.

En élaborant le menu, il a choisi des aliments qu’il pensait que les personnes âgées aimeraient, notamment du saumon, du poulet et des côtelettes de porc.

“Les côtelettes de porc étaient de loin les plus grosses que les gens choisissaient”, a-t-il déclaré. “Et c’est juste une côtelette de porc incroyable avec un goût et une saveur exceptionnels.”

Smith est né en Écosse et est venu à St. Charles en 2005. Il a ouvert le restaurant Balmoral, du nom d’un château écossais, en 2018.

Le restaurant sert une cuisine écossaise traditionnelle.