Le propriétaire du pub prépare une réponse brutale à une cliente qui prétend qu’elle « prend le mickey » avec les prix – mais ont-ils raison ?

Un propriétaire de RESTAURANT a fait un retour brutal après qu’un parieur ait critiqué les prix de son pub populaire.

Le pubman mécontent avait affirmé que le restaurant et bar Boast à Rugby, dans le Warwickshire, “prenait le mickey” avec ses prix.

Le propriétaire du Boat Pub and Restaurant a riposté à une critique négative Crédit : BPM

Laissant un avis après leur visite en été, le client a déclaré : « Le bateau est idéalement situé sur l’une de nos pistes cyclables préférées et au fil des ans, nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour une pinte. L’inflation a certainement beaucoup évolué récemment.

“Deux pintes de cidre, un sac de grattage, un petit sac de noix coûtent près de 16 £, soit environ 4 £ par rapport au mois dernier.

“C’est triste, mais nous n’utiliserons plus ce pub.”

Cependant, la propriétaire Susan n’a pas tardé à riposter en disant: “Je suis stupéfaite par cette critique. Pas tant que vous vous plaignez des augmentations de prix, mais votre inférence que nous le faisons exprès et que nous” prenons le mickey “.

“Nous ne voulons pas augmenter nos prix, nous ne nous frottons pas les mains de joie face au montant des bénéfices que nous réalisons et nous nous asseyons sur des tas d’argent en le faisant.

“Nous, comme tout le monde, subissons d’énormes hausses de prix dans tous les domaines et nos marges bénéficiaires diminuent pour tenter de maintenir notre activité.”

Susan a ensuite critiqué l’examinateur et a demandé s’ils avaient la même attitude envers les grandes entreprises qui augmentaient les prix pour rester à flot.

Elle a dit: “Iriez-vous en ligne et donneriez-vous des critiques négatives d’une étoile aux grands géants comme les supermarchés, les magasins de bricolage ou les entreprises de services publics? Je suppose que ce serait non, mais vous pensez que c’est tout à fait bien d’aller en ligne et d’inscrire une petite famille travailleuse entreprises alors qu’elles luttent pour faire face à la crise économique actuelle. »

Le propriétaire enragé a alors suggéré que, la prochaine fois, le client apporte sa propre bouteille d’eau et son sac de chips pour s’asseoir sur l’herbe et manger plutôt que de retourner au pub.

La réponse enflammée concluait : “À l’avenir, veuillez garder vos insinuations pour vous et ne laisser que des avis sur le niveau de service et la qualité des biens que vous avez reçus et non sur l’état de l’économie, car croyez-le ou non, ce n’est pas de notre faute.

“Bonne chance à l’avenir à vélo et à voir beaucoup, beaucoup d’autres profiter de notre hospitalité durement méritée, assis au bord du canal.”

De nombreux autres commentateurs ont laissé des critiques très positives sur le pub.

L’un d’eux a écrit: “Nous avons passé un bon repas à midi, prix raisonnable, personnel très sympathique et serviable, charmant et propre et bel espace extérieur.”

Un autre, a laissé une critique élogieuse, en disant: “Notre pub local préféré, la nourriture est exceptionnelle et le personnel est adorable. Nous visitons avec désinvolture pour prendre un verre ou un dîner, mais avons également organisé notre réception de mariage dans la nouvelle salle qu’ils ont ajoutée pendant le verrouillage.

“Josh, Sue et toute l’équipe ont rendu notre journée si spéciale avec un cadre détendu, une cuisine délicieuse et une telle attention personnelle aux petits détails pour nous. Merci à toute l’équipe pour notre journée parfaite mais aussi pour être un endroit charmant à visiter tous le temps.”

Pendant ce temps, un troisième a déclaré que c’était tellement bon que même leur “grand-père grincheux de 80 ans a passé un moment incroyable”.