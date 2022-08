Le propriétaire du pub donne une réponse brutale au restaurant qui s’est plaint de “nourriture sans goût” et de “couverts inconfortables”

LE PROPRIÉTAIRE d’un pub qui a reçu une critique “injuste” sur Tripadvisor a donné sa propre réponse brutale au dîner malheureux.

Le propriétaire de Plough Inn, Mark, a applaudi un visiteur qui a affirmé que le restaurant près de Bewdley, dans le Worcestershire, servait “de la nourriture insipide” avec “des couverts inconfortables”.

The Plough Inn a une cote de 3,5 étoiles sur Tripadvisor Crédit : Google Maps

Il a écrit que des boissons lui avaient été servies qui étaient “plates et aqueuses” avec une viande à la découpe “sans goût” et un pudding du Yorkshire “digne d’un biscuit” lors d’un repas le mois dernier.

L’anonyme a posté sur Tripadvisor : “La glace était très glacée, la meringue au citron remplissait comme de la colle et la crème comme de l’eau.

“Nous comprenons maintenant pourquoi ils acceptent le paiement avant de vous nourrir… restez à l’écart !”

Le propriétaire du pub, Mark, a vu l’évaluation cinglante de son établissement et a décidé de partager ses propres réflexions.

Il a écrit: “Alors, comment puis-je m’adresser à ce b ***** t pur? Disons-le tel qu’il est, allons-nous.

“Si nous pouvions vous évaluer sur Tripadvisor, vous obtiendriez probablement trois étoiles, peut-être que si vous pouviez penser un peu plus fort (PROBLÈME JE SUPPOSE) et dire que vous avez trébuché en entrant, puis vous vous êtes cogné la tête contre la poutre. restaurant, vous obtiendriez le statut de cinq étoiles !

“Maintenant, je vais informer Heineken que leur bière blonde Fosters contient trop d’eau et pas de bulles. Je recommanderai fortement à nos chefs de changer leurs recettes (même s’ils exécutent 10 000 repas par mois).

“Je vais demander à McVities s’ils peuvent nous donner la recette des puddings du Yorkshire. Je conseillerai certainement à Sheffield Steel que les couverts sont de mauvaise conception, même s’ils ont été les pionniers de cette conception au cours des 200 dernières années (ils vous recommanderont probablement de manger avec une bêche et un râteau dans un seau).

“La crème glacée de Bennett sera un peu déconcertée car c’est une crème glacée primée. Et enfin, j’informerai BRAKEBROS de ne pas utiliser de colle dans leur meringue au citron.

“Maintenant, revenons à vous – première critique que je remarque. Allez WISE UP TO YOUself il y a plus dans la vie.”

Après la publication en ligne de la diatribe de Mark, The Plough Inn a fait une déclaration, a rapporté le Birmingham Mail.

Ils ont déclaré: “En tant qu’entreprise, nous acceptons les critiques raisonnables et les utilisons comme un outil pédagogique pour améliorer notre nourriture et notre service client.

“Nous faisons de notre mieux pour offrir un service de qualité et fournir une nourriture de bonne qualité en la maintenant à un prix équitable (trois plats pour 12,00 £), pour lesquels de nombreuses personnes voyagent.”

Le porte-parole a déclaré que des critiques comme celle laissée sur la page de The Plough Inn sont “injustes” et que les gérants n’ont pas peur de dire aux clients qu’ils n’ont pas toujours raison.

Ils ont ajouté: “Si un avis est véridique et que nous sommes fautifs, moi et mon équipe ne sommes que des humains, nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème et le rectifier avec le client.”

Le Plough Inn a une note de 3,5 étoiles sur Tripadvisor et le plus souvent, a reçu une critique élogieuse.