Le propriétaire du pub critique le client pour un geste très effronté au cours d’une visite de quatre heures – mais a-t-il raison ?

Un propriétaire de PUB a critiqué un client pour un geste très effronté au cours d’une visite de quatre heures – mais a-t-il raison ?

Ronan Flood, propriétaire du Oscars Cafe Bar à Dublin, en Irlande, a été stupéfait après les actions d’un parieur.

Ronan Flood a critiqué un client après ses actions effrontées

Le parieur effronté a chargé plusieurs appareils au boozer Crédit : Twitter

Il affirme que le client a d’abord commandé de l’alcool avant de faire un geste effronté.

Ronan dit que l’homme a ensuite sorti une rallonge pour charger un ordinateur portable, un téléphone et une tablette pendant quatre heures et demie.

Après avoir remarqué ce qui se passait, Ronan a simplement débranché la rallonge lorsque le client est allé aux toilettes pour éviter une confrontation.

Il a déclaré: “J’ai branché l’extension au mur – en pensant que l’invité comprendrait l’allusion.

“Je me suis dirigé vers l’un des autres bars, et je suis revenu… et le même invité était toujours assis là avec les appareils branchés.

“Pour être honnête, il avait pris un deuxième verre – mais c’était comme” Ah ici, 4,5 heures, c’est un peu trop “.”

Le propriétaire du pub a déclaré qu’il avait alors décidé de confronter le client au sujet de “l’utilisation excessive” de l’électricité lors d’une crise énergétique, rapporte l’Irish Mirror.

Ronan a déclaré: “Je suis allé voir le client et je lui ai simplement dit:” C’est une utilisation excessive de notre électricité, vous prenez en quelque sorte le proverbe avec le tableau de connexion “.

“Je lui ai juste demandé de ranger le tableau de connexion”.

Le client a ensuite demandé si cela signifiait qu’il n’était pas le bienvenu dans le bar car les deux avaient une “conversation respectueuse”.

Ronan a répondu: “Vous êtes le bienvenu au bar, mais pas si vous utilisez excessivement notre électricité.

« Il a franchi la porte – nous avons tous les deux eu une conversation dans le respect mutuel, et il a poursuivi son chemin.

Malgré la fin à l’amiable, le propriétaire du pub a déclaré que l’interaction “l’avait agacé plus tard dans la journée”, Ronan ayant décidé d’en parler sur le compte Twitter officiel du boozer.

Le message disait: “Tout vu maintenant. Le client reste assis pendant 4,5 heures et branche 3 appareils sur son propre tableau de connexion. L’Irlande 2022 résumée en 1 image #whatenergycrisis #effronté.”

Les gens ont pris les commentaires pour se ranger du côté du propriétaire du pub avec une personne comparant l’acte à “voler à la vue de tous”.

Ronan a également souligné qu’il n’avait aucun problème avec les clients qui chargeaient un seul appareil, mais que tout devait être “fait avec modération”.

S’exprimant lors de l’émission Lunchtime Live de Newstalk, Ronan a ajouté: “Nous ne verrions personne coincé – quiconque entre et a besoin de recharger un téléphone, nous ne nous faisons aucune illusion ici, nous savons que ce n’est pas un coût colossal pour recharger les appareils.

“Mais tout doit être fait avec modération, et ce n’était pas le cas ici”.