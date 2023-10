Le propriétaire du pub a retiré un client qui avait apporté sa propre assiette pour emporter de la nourriture à volonté – puis a laissé une mauvaise critique

Shaun Griffiths, propriétaire du George IV Inn à Powys, au Pays de Galles, a expliqué à un convive mécontent les règles à suivre dans son restaurant à volonté.

Il a écrit : « Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne un buffet de viandes à la découpe à volonté.

« 1) Allez au buffet et demandez au chef découpeur de vous découper jusqu’à trois viandes différentes.

« 2) Remplissez votre assiette de notre vaste sélection de légumes frais, de pommes de terre rôties, de panais rôtis au miel, de farce maison et même de fromage de chou-fleur si vous le souhaitez.

« 3) Ajoutez autant de sauce maison riche et délicieuse que vous le souhaitez.

« 4) Ajoutez vos sauces comme le raifort, la canneberge ou la pomme.

« 5) Apportez votre assiette avec autant de nourriture que vous pouvez manger à table, à votre table et dégustez.

« Veuillez noter qu’il n’y a AUCUN point six qui stipule que vous prenez beaucoup plus que ce que vous pouvez manger à table et que vous prenez un repas gratuit à la maison plus tard avec une assiette que vous avez introduite clandestinement dans notre restaurant sous votre manteau ou ailleurs et à laquelle je n’ose pas penser. «