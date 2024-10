Le propriétaire du maire de Dolton, Tiffany Henyard, tente de signifier les papiers d’expulsion – NBC Chicago

Le propriétaire d’une maison de Dolton louée au maire en difficulté Tiffany Henyard et son petit ami ont tenté de signifier un avis d’expulsion mardi en raison de paiements de loyer manqués du couple avant qu’une réunion du canton de Thornton ne soit annulée en raison d’un manque de quorum.

Genetta Hull, la propriétaire de Henyard, est arrivée mardi à la réunion du canton de Thornton dans le but de récupérer l’argent qui lui est dû tout en signifiant un avis d’expulsion à Henyard, qui est le superviseur du canton de Thornton.

« Maintenant, je dois payer un serveur de traitement spécial pour les faire servir, ce qui représente des frais plus élevés pour moi », a déclaré Hull.

Selon Hull, la maison a été louée à Henyard et à son petit ami, Kamal Woods, en 2021.

Hull a déclaré qu’elle avait reçu un paiement pour la dernière fois en août et qu’elle avait initialement déposé des documents d’expulsion en septembre.

Hull a déclaré qu’on lui devait désormais 5 000 $ de loyer en souffrance en plus des frais de retard, et a ajouté que Henyard et Woods ne s’étaient pas présentés à l’audience de Zoom concernant la manière de procéder mardi matin.

« Le shérif est venu ici à plusieurs reprises pour les servir. Pour un ménage qui gagne plus de 350 000 $ par an, je demande quelques centimes », a déclaré Hull.

Hull a déclaré qu’elle n’avait pas non plus pu accéder à la maison ou au garage de la maison pour effectuer l’entretien.

« Je leur ai donné un préavis de 48 heures et je leur ai envoyé un texto. Il y a un code sur le garage et une serrure sur la porte d’entrée qui ont été changés », a déclaré Hull.

Un avocat de Henyard a déclaré à NBC Chicago qu’il ne faisait pas de commentaire pour le moment :

Hull a déclaré qu’elle regrettait d’avoir loué à Henyard and Woods.

« Je ne pense pas que l’argent en vaut la peine, l’argent d’avance. J’aurais préféré louer à quelqu’un qui est une personne honnête et qui travaille dur. En tant que maire, on pourrait penser qu’il respecterait les normes citoyennes positives. Vous ne le faites pas. » Je ne vois pas qu’avec ces gens, ils ont l’impression qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent », a déclaré Hull.

L’affaire sera renvoyée devant le tribunal mardi au palais de justice de Markham.

Henyard fait également l’objet d’une enquête fédérale concernant son rôle de maire de Dolton et de superviseur dans le canton de Thornton.