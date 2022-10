Le propriétaire du magasin accusé après la découverte de 40 millions de dollars de faux Louis Vuitton et plus

Un propriétaire de boutique de Long Island est derrière les barreaux après la découverte de plus de 40 millions de dollars de produits contrefaits à l’intérieur, notamment Dior, Louis Vuitton et plus encore.

À l’ère moderne d’Instagram et vivre sa vie pour partager et impressionner les autres, les articles de luxe sont le moyen le plus simple d’attirer l’attention sur les réseaux sociaux. Des voitures louées, des bijoux loués, des faux bijoux, des vêtements loués, des faux vêtements et des AirBnB, certaines personnes dépensent tout leur argent pour essayer de maintenir une esthétique pour les médias sociaux. Les efforts déployés par les gens ont poussé les opportunistes à ouvrir des entreprises lucratives dans le but de gagner de l’argent avec ceux qui simulent le style de vie. L’un des itinéraires est la location de vêtements de luxe, mais l’itinéraire gourmand consiste à vendre directement des articles de luxe contrefaits. Pour une propriétaire de boutique de Long Island, la cupidité d’obtenir de l’argent de ceux qui font semblant de s’intégrer l’a amenée en prison.

Le propriétaire de la boutique de Long Island accusé après 40 millions de dollars de faux Dior, Louis Vuitton et plus découverts à l’intérieur de la boutique

La propriétaire d’un magasin de 31 ans, Lindsay Castelli, a été arrêtée après que la police a déclaré avoir trouvé des milliers de faux articles de créateurs dans sa boutique qui les vendait dans tout le comté. La boutique de Linny aurait eu une valeur estimée à 40 millions de dollars de ces produits contrefaits, dont Chanel, Louis Vuitton et Dior. La police a révélé que c’était le résultat d’une enquête de 18 mois qui a révélé le stratagème où le magasin a mis des logos de luxe sur des pulls molletonnés à 10 $. La police a découvert plus de 22 presses à chaud et des étiquettes de designers dans le sous-sol du magasin. En fin de compte, le magasin aurait trompé les clients à travers le pays en faisant passer les marchandises pour authentiques. Castelli va maintenant avoir une sérieuse bataille juridique entre ses mains car elle est accusée de contrefaçon de marque, et pas n’importe quel type de contrefaçon, c’est toutes les plus grandes marques de luxe au monde qu’elle aurait contrefaites.