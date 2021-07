Le propriétaire du garage a été instantanément aveuglé après qu’un morceau de métal lui ait percuté l’œil, détachant sa rétine

Un propriétaire de GARAGE a été instantanément aveuglé lorsqu’un morceau de métal a volé dans son œil alors qu’il travaillait.

Lee Rodger passait devant l’un de ses collègues, qui travaillait sur une voiture, lorsqu’un fragment de métal de 3,5 mm provenant d’un ciseau a heurté son œil droit.

Lee Rodger à la maison trois jours après que le morceau de métal a volé dans son œil droit et a causé la cécité instantanée Crédit : HOPITAUX D’ENSEIGNEMENT SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST/ Lee Rodger

Lee, qui vit à Immingham, a été informé par des médecins que la blessure d’une fraction de seconde en mars 2020 pourrait signifier que sa vision serait perdue à jamais.

Deux parties cruciales de son œil s’étaient détachées dans l’accident : la rétine, une fine couche de tissu qui tapisse l’arrière de l’œil et reçoit la lumière, et la cornée, le film qui recouvre la pupille.

Après s’être rendu à A&E, Lee a été emmené à l’unité oculaire de l’hôpital Hallamshire de Sheffield où il a subi une opération de trois heures pour retirer le métal de son œil.

M. Siddharth Subramani, chirurgien et ophtalmologiste consultant, a tenté de rattacher sa rétine et sa cornée endommagées à son globe oculaire.

Mais malgré la chirurgie d’urgence, Lee a appris la nouvelle dévastatrice que les chances de sauver son œil et de restaurer sa vision étaient encore minces.

À 46 ans, l’idée de perdre la vue dans l’un de ses yeux était déchirante.

Lee a déclaré: «C’était vraiment dévastateur.

«Il y a eu le traumatisme initial, puis l’appréhension de vivre avec cette blessure qui a changé la vie.

« Je joue au golf, au poisson, aux voitures de course et c’était juste dans mon cerveau que je ne serais plus capable de faire ces choses. »

Lee aujourd’hui, ayant récupéré 80% de sa vision Crédit : HOPITAUX D’ENSEIGNEMENT SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST/ Lee Rodger

Lee passait devant l’un de ses collègues, qui travaillait sur une voiture, lorsqu’un fragment de métal de 3,5 mm provenant d’un ciseau a heurté son œil droit. Il est représenté dans un tube à essai après avoir été retiré Crédit : HOPITAUX D’ENSEIGNEMENT SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST/ Lee Rodger

La chirurgie de décollement de la rétine consiste à utiliser une bulle de gaz ou de l’huile de silicone pour soutenir la rétine pendant la guérison. L’œil de Lee est photographié après une opération d’urgence Crédit : HOPITAUX D’ENSEIGNEMENT SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST/ Lee Rodger

Ayant perdu l’usage d’un œil, la vision périphérique de Lee avait complètement disparu.

La vision périphérique donne aux gens un champ de vision grand angle. Alors soudainement sans elle, Lee a eu du mal à s’adapter tout en faisant des activités quotidiennes.

Il a déclaré : « Je n’avais aucune perception des courbes de profondeur. J’ai dû réapprendre même des choses simples comme descendre des marches.

«En fin de compte, j’avais peur et une petite partie de moi était en colère aussi.

« Ce morceau de métal aurait pu me frapper n’importe où, ma joue, mon nez, mais il a plutôt frappé mon œil. »

Pendant une semaine, Lee a passé le plus clair de son temps à regarder vers le sol pour encourager la rétine à s’attacher à son œil.

Il a également réglé des alarmes pour lui rappeler de prendre des gouttes pour les yeux et des antibiotiques.

Deux autres opérations oculaires majeures ont été effectuées sur son œil par une équipe de spécialistes des hôpitaux universitaires de Sheffield.

Miraculeusement après une troisième opération, Lee a retrouvé 80% de sa vision.

Il fait maintenant partie des deux à trois pour cent des personnes dans le pays qui ont réussi à restaurer la vue à la suite d’une blessure à l’œil pénétrante.

Lee à l’hôpital après cette troisième opération Crédit : HOPITAUX D’ENSEIGNEMENT SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST/ Lee Rodger

Lee avec sa femme Gemma Crédit : HOPITAUX D’ENSEIGNEMENT SHEFFIELD NHS FOUNDATION TRUST/ Lee Rodger

« Dès la minute où je suis arrivé à Sheffield, tout a changé », a ajouté Lee.

« Quand j’ai commencé à recouvrer la vue, je pouvais littéralement voir à quel point la main de mon chirurgien était incroyablement stable. »

Mlle Zanna Currie, ophtalmologiste consultante et directrice clinique pour l’ophtalmologie au Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, a déclaré que Lee était « l’une des rares » personnes qui avaient récupéré sa vision après ce type de blessure.

Elle a déclaré: «Les blessures oculaires pénétrantes causées par des objets tranchants entraînent un risque important de perte de vision, les pénétrations profondes telles que celles subies par Lee conduisant souvent à une perte de vision complète et à la cécité.

« La chirurgie du décollement de la rétine est une procédure difficile et exigeante dans laquelle une bulle de gaz ou de l’huile de silicone est utilisée pour soutenir la rétine pendant la guérison.

« Nous sommes ravis que Lee ait maintenant récupéré 80 % de sa vision.

« Il a été un patient fantastique, suivant toutes les instructions que nous lui avons données pour aider son œil à guérir. »

Inspiré par son chirurgien, qui est lui-même pilote, Lee envisage maintenant de prendre ses premières leçons de pilotage.

« J’ai les yeux marron foncé, et vous ne pouvez pas dire ce qui m’est arrivé en me regardant maintenant, mes yeux ne sont ni injectés de sang ni jaunes », a ajouté Lee.

L’article incriminé est maintenant accroché au mur de la réception de son garage afin que les clients puissent le voir, a déclaré Lee.